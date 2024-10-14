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勞動部南分署「僱用獎助」助企業青銀共榮　最高可領18萬元

▲小黎姐透過勞發署雲嘉南分署「僱用獎助措施」幫忙，在台南3皇3家餐飲店，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲小黎姐透過勞發署雲嘉南分署「僱用獎助措施」幫忙，在台南3皇3家餐飲店，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南一名54歲「小黎姐」從事服飾業15年，原想再過幾年就能退休，卻突遭資遣，中年求職又屢屢碰壁，幸在勞動部「僱用獎助措施」助力下，提升雇主聘僱「高年級實習生」意願，小黎姐得以二度就業，逐漸適應餐飲業的快節奏，她特別感謝老闆、同事友善接納，更欣慰有政府當靠山，重返職場不是夢。

小黎姐原先進駐大賣場據點賣服飾，一做就是15年，心想年近60歲，再辛苦幾年就能退休享清福，不料前東家突然結束營業，令她錯愕直呼「實在很晴天霹靂！」她說，在這個年紀失業，令人不知所措，幸好永康就業中心協助請領失業給付，得以暫度難關，但因過去只有售貨經驗，加上年齡稍長，找工作真的好難。

▲小黎姐透過勞發署雲嘉南分署「僱用獎助措施」幫忙，在台南3皇3家餐飲店，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

在永康就業中心協助下，利用「僱用獎助措施」提升雇主進用意願，推介小黎姐至台南「3皇3家」餐飲公司從事外場與內場備菜工作，順利展開人生第二春。小黎姐表示，工作內容是全新領域，「剛開始上班時，有點害怕，常擔心到失眠」，同事大多是年輕人，動作態度快狠準，她則必須克服老花不便、手腳太慢，起初很擔心反應不夠快而拖累夥伴，幸好雇主及同事都很幫忙，還配合她調整步調，相當窩心，令她盡快適應職場。

小黎姐指出，很感謝公司從上到下都很友善、願意接納，尤其跟年輕人一起共事，心態整個都年輕了起來。此外，特別感謝永康中心就服員，原以為政府補助很難請領，沒想到就服員都很親切地協助處理問題，「讓我從失業到就業都倍感安心。」

雇主也說，中高齡勞工固然有些生理上的限制，導致工作力不從心，但只要用心了解需求，去協助改善，其實營造青銀共榮並不難。

▲小黎姐透過勞發署雲嘉南分署「僱用獎助措施」幫忙，在台南3皇3家餐飲店，重新開啟職涯第二春。（圖／記者林東良翻攝，下同）

雲嘉南分署長劉邦棟表示，中高齡勞工有豐富的工作經驗、穩定性高，但可能因為體能或臨場反應等因素，影響雇主進用意願，勞動部為鼓勵雇主提升僱用中高齡及高齡者勞工意願，推動「僱用獎助措施」，雇主僱用經公立就業機構推介之中高齡及高齡勞工，僱用連續滿30日以上及符合相關條件，核發雇主僱用每人每月最高1.5萬元、最長12個月，最多可領18萬元獎勵金，相關資訊可上雲嘉南分署官網(https://yct168.wda.gov.tw/)查詢，或至轄下各就業中心洽詢。

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