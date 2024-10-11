韓國文學登全球主流！韓江獲頒諾貝爾獎　著作「不到半天」就搶光

▲南韓女作家韓江獲頒諾貝爾文學獎。（圖／路透）

記者羅翊宬／編譯

以長篇小說《素食者》在全球開拓知名度的南韓女作家韓江，昨（10）日晚間獲頒諾貝爾文學獎，證明韓國文學也能靠著文字的獨特魅力與細膩筆觸，登上全球文學界的主流。消息一出後，南韓可謂是舉國歡騰，兩大經營線上與實體書店的業者，才不到半天的時間，就表示韓江的著作已銷售一空。

根據《韓聯社》、《中央日報》，隨著韓國文學終於獲得全球矚目，韓江先前的著作在不到半天的時間就銷售一空，銷售量與前一天相比成長百倍、甚至千倍，光是在教保文庫、YES24兩大書商就賣了13萬套，其中教保文庫賣了6萬套、YES24賣出7萬套，為此業者甚至特地設立「韓江專區」，由於庫存銷售一空，就算現在預購，也不一定能馬上取貨。

教保文庫今（11）日暢銷排行榜第1至第9名的作品，全是韓江歷年來的著作，分別是《素食者》、《少年來了》、《永不告別》、《白》、《希臘語時間》、《把晚餐放進抽屜裡》（詩集）、《素食者（修訂版）》，其中第1至第9名的書籍已經沒有庫存，目前僅能提供預購。教保文庫透露，自從韓江獲獎後，著作銷售量便成長451倍。

▲韓江獲頒諾貝爾文學獎後，其著作再度受矚，日本當地書店也在第一時間表達祝賀。（圖／達志影像）

YES24也面臨相同盛況，暢銷排行榜第1至10名全是韓江的著作，第一名為《少年來了》、第二名為《素食者》、第三名為《永不告別》。其中，《少年來了》的銷售量與前一天相比成長784倍、《素食者》成長696倍、《永不告別》成長422倍。

而位於首爾市光化門的實體書店教保文庫，早在上午9時開店前，門口就擠滿準備搶購韓江著作的民眾，開店才不到3分鐘，書架上的書籍便被搶購一空，直到職員透露上午10時還會進貨，民眾才鬆了一口氣。

至於韓江的母校延世大學（國語文學系，韓文文學），更在11日一早掛起藍色橫幅，慶祝校友韓江為母校奪得諾貝爾文學獎。據悉，韓江曾於2008年在母校開課教授小說寫作。