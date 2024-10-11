韓女作家韓江勇奪諾貝爾獎　《黑白大廚》「他」驚喜亂入受訪

▲南韓女作家韓江獲得諾貝爾文學獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

以長篇小說《素食者》聞名全球的南韓知名女作家韓江，昨（10）日晚間獲頒諾貝爾文學獎，成為繼獲頒和平獎的已故前總統金大中之後，第2位獲頒諾貝爾獎的韓國人。其實得知自己獲獎的那一刻，韓江正在和兒子享用晚餐。韓媒也在報導後，第一時間進行採訪，而在《黑白大廚》爆紅的廚師也跟著受訪。

根據韓媒JTBC News，韓江在2024年終於獲頒諾貝爾文學獎，成為亞洲首位獲獎的女性作家，而諾貝爾委員會更是在介紹時直接以韓文「한강」標示獲獎作家的姓名，使得長年沉寂、夾在中日兩大國間的韓國文學終於獲得國際認可，榮登全球主流文學，對此韓江接受電話採訪時以英文表示「非常驚訝、感到相當光榮」。

韓江表示，她在成為作家的路途之中，是在韓國和書、和韓國文學一同成長，而其他韓國文學界前輩們的努力和各種優點，更是滋潤她成長的重要養分。

▲▼韓江獲頒諾貝爾文學獎後，其著作再度廣受矚目，日本當地書店也在第一時間表達祝賀。（圖／達志影像）

事後，韓江也回憶得知獲頒諾貝爾文學獎的一刻，透露其實她事前真的不知道自己會得獎，「有人打電話告訴我（得獎）的消息，其實我當時真的很驚訝。剛剛我和兒子用完晚餐，那時候是韓國時間晚上8點。非常和平的一晚。我真的感到很意外。」

JTBC News的記者也向首爾一般民眾採訪，詢問對於得知韓江獲得諾貝爾文學獎的感想。然而，鏡頭前卻出現最近為人所知的熟悉面孔，那就是在Netflix最近完結篇的料理綜藝節目《黑白大廚》擁有亮眼表現的中餐主廚「外送員大廚」林泰勳（임태훈，音譯）。

▲《黑白大廚》黑廚師「外送員大廚」林泰勳接受專訪。（圖／翻攝自YouTube）

在首爾市鐘路區樓上洞經營中餐廳「度量」的外送員大廚林泰勳表示，「我聽到了（韓江）得到諾貝爾文學獎的消息，是國內第一人，真的是非常厲害！我一定會買她的書拜讀。」

報導指出，原來林泰勳所經營的中餐廳，剛好就位於韓江在首爾西村所經營的書店附近。網友們留言回應，「《黑白大廚》外送員大廚怎麼亂入」、「哥，你為甚麼會在受訪影片出現啦」；據悉，自從《黑白大廚》播出後，林泰勳所經營的中餐廳，在開放訂位的1秒鐘後，就馬上被訂滿。