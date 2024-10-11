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諾貝爾獎「哪個對生活貢獻最大？」　最多人點名它：翻轉人類生命

諾貝爾獎對「人類生活最大貢獻」是哪個？網友一致認同它：翻轉人類的生命

▲諾貝爾獎是對於科學家的一種榮耀肯定。（圖／報系資料照）

文／CTWANT

諾貝爾獎的設立，為獎勵前一年在物理、化學、生理學或醫學、文學、和平，五大領域中傑出貢獻者。有網友好奇發文，諾貝爾獎這100多年來，有哪個能實際應用在人類生活中，其中最多人討論的，是1945年青黴素的發現，「抗生素。在抗生素發明之前，西醫根本看不到中醫車尾燈。」

一名網友在PTT八卦版好奇詢問「諾貝爾奬實際使用於人類最猛是哪個？」原PO表示諾貝爾奬已經設立超過一百年，是世界上所有科學家夢寐以求的一個獎，得到了一輩子不愁吃穿。有研究發現，諾貝爾奬得主的研究，實際普及於改善人類社會比例其實非常低，多數都淪於紙上談兵，令原PO不禁好奇「那諾貝爾歷代得主中，實際應用在人類生活中最猛的是哪個？」

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貼文一出後引起熱議，大部人都點名人類最早發現的抗生素--青黴素，「1945年諾貝爾醫學獎，研究青黴素做成抗生素」、「雖然我很想推物理相關，但是平心而論是抗生素」、「不是哈伯法製氨就是青黴菌抗生素」、「X光、青黴素」、「抗生素。在抗生素發明之前，西醫根本看不到中醫車尾燈。跟巫術治療一樣」、「我投抗生素一票」、「抗生素呀！翻轉了人類的生命和健康。」

此外，也有不少人提及X光及哈伯法製氨、藍光LED等等，「量子力學那幾個。現代科技哪個沒用到量子」、「還有1918年化學獎，用工業方法合成氨」、「藍光LED呀，燈泡、電視、手機都在用」、「哈伯製氨第一吧」、「鋰電池。沒手機玩人類會滅絕」、「哈柏法製氨，農業界的工業革命」、「居理夫人的X光也滿重要的，不輸抗生素。」

青黴素是人類最早發現的抗生素，1928年英國倫敦大學聖瑪莉醫學院（現屬倫敦帝國學院）細菌學教授弗萊明在實驗室中發現青黴菌具有殺菌作用，1938年由牛津大學的柴恩、弗洛里及希特利（1911－2004）領導的團隊提煉出來。弗萊明因此與柴恩和弗洛里共同獲得了1945年諾貝爾生理醫學獎。

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