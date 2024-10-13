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新北男無照深夜超商購物　警在外埋伏...醉漢竟嗆：拿來我吹啊

記者陸運陞／新北報導

新北市土城區今天（13日）凌晨1時許，一名男子騎乘牌照已註銷的機車到金城路三段巷內超商購物，巡邏警員發現在現場埋伏等男子回來牽車，卻突然出現一名醉漢對埋伏警員胡言亂語，男子趁機從超商走出，準備騎車離開時，警員立即將其攔下，發現男子駕照也遭註銷，現場開單告發並吊扣機車。

▲▼石男無照又騎註銷車牌的機車，遭巡邏警員發現，遭開單吊扣車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲石男無照又騎註銷車牌的機車，遭巡邏警員發現，遭開單吊扣車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，住在新北市土城的53歲石姓男子，因機車遭開單卻長期未繳納，車牌遭監理站註銷，今天凌晨石男騎車到超商購物時，下車未將鑰匙拔除就走進店內，巡邏警員經過發現，就在現場埋伏等待石男，但突然出現一名酒醉的男子，看見警員在路邊，不斷嗆聲說，「你們不是很愛叫人吹，拿來(酒測器)我吹啊。」

▲▼石男無照又騎註銷車牌的機車，遭巡邏警員發現，遭開單吊扣車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警員在埋伏中，卻遇上醉漢挑釁嗆聲。（圖／記者陸運陞翻攝）

警員見醉漢因酒醉又不斷胡言亂語，但未有其他脫序行為，便未與其計較；而在店內購物的石男，趁機與女友騎車離開，警員上車尾隨後並將他攔下，經盤查，石男駕照也因為罰單未繳也遭到吊銷，警員依規定對石男開單告發，並當場將機車吊扣。

▲▼石男無照又騎註銷車牌的機車，遭巡邏警員發現，遭開單吊扣車輛。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲巡邏警員在超商外發現石男機車鑰匙未拔，經查詢車牌也遭註銷。（圖／記者陸運陞翻攝）

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