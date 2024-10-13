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陳其邁聽見了！大寮里長上午開砲下午逆轉：肯定行政效能　　　

▲行政院長卓榮泰載12日南下高雄勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲行政院長卓榮泰在12日南下高雄勘災，高雄市長陳其邁陪同。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

行政院長卓榮泰南下勘災，特別提到請市長陳其邁要慰勉一下大寮的蕭清翔里長，因為在山陀兒颱風期間受到很多委屈，讓里長跟地方受到很大壓力，記者詢問蕭清翔里長是否已經打消辭職念頭，對此他沒有回應，反而繼續砲轟公園處沒有作為，高雄市政府則是回應：「陳盈秀副秘在卓榮泰院長視察前就已慰問過里長，大寮區區長黃伯雄也都持續關心。」

卓榮泰12日南下高雄勘災，表示自己來晚了，不過也特別提到要請陳其邁慰勉一下大寮里的蕭清翔里長，因為蕭在颱風期間受了很多委屈，成為全台灣首位因為救災期間自覺「辦事不力」、憤而提出辭職的里長。

▲行政院長卓榮泰載12日南下高雄勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲行政院長卓榮泰提到要慰勉大寮里長蕭清翔。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲行政院長卓榮泰載12日南下高雄勘災 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲蕭清翔表示路樹倒掛3天，跟公園處反應都「沒人理」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公園處的人員立刻將倒掉的路樹立刻清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公園處的人員立刻將倒掉的路樹立刻清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公園處的人員立刻將倒掉的路樹立刻清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市公園處的人員立刻將倒掉的路樹立刻清理乾淨 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者詢問蕭清翔是否還會想辭職，不過他沒有回答這個問題，而是怒控高雄市政府公園處，他說自己在9日向公園處反應有路樹倒下，請他們過來處理，結果公園處的人根本來都沒有來，直接打電話跟蕭清翔說「那個有掛到電線」，然後就沒有下文了，造成3天沒人處理，讓蕭清翔真的覺得無力到了極點，「這是颱風造成停電那麼久的原因其中之一，幾乎都是被樹木扯斷纜線。」

對此，高雄市政府公園處回應：「有關里長反應大寮開封公園樹木斷枝尚未清除乙事，山陀兒颱風侵襲高雄，造成道路及公園眾多樹木傾倒或斷枝，公園處從災情發生起全面動員不眠不休全力進行搶災，首先針對道路傾倒路樹排除，目前已恢復道路交通，並持續辦理公園傾倒樹木扶正，斷枝清除及環境整理作業。」

公園處也不是說說而已，《東森新媒體ETtoday》今天上午報導後，蕭清翔說，公園處的人員在下午已經來到大寮里，迅速清理乾淨，高雄市政府的行政效能還是值得肯定與期待，也非常謝謝市長陳其邁願意傾聽基層的聲音。

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