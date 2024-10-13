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印度政治人物遭槍擊亡「胸口連中多槍」　警方逮2嫌

▲▼ 印度邦議會議員、前部會首長希狄克（Baba Siddique）遭槍殺。（圖／達志影像／newscom）

▲希狄克胸口連中多槍身亡。（圖／達志影像／newscom）

文／中央社孟買12日綜合外電報導

印度邦議會議員、前部會首長希狄克今天在金融之都孟買（Mumbai）遭槍殺，當地下月將舉行關鍵的邦議會選舉。當地警方已逮捕2名嫌犯，並對其背後的犯罪幫派展開調查。

法新社報導，據印度媒體指出，66歲的希狄克（Baba Siddique）是馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）的邦議會議員與前部會首長，他在兒子位於孟買的辦公室外遭到槍擊，胸口連中多槍身亡。

▲▼ 印度邦議會議員、前部會首長希狄克（Baba Siddique）遭槍殺 。（圖／路透）

▲▼當地警方已逮捕2名嫌犯。（圖／路透）

▲▼ 印度邦議會議員、前部會首長希狄克（Baba Siddique）遭槍殺 。（圖／路透）

與希狄克隸屬同一政黨的馬哈拉什特拉邦副首席部長巴瓦爾（Ajit Pawar）對這次「懦弱的攻擊」感到「震驚」。

巴瓦爾在聲明中表示：「將徹底調查此案，並對攻擊者採取嚴厲的行動…也將追查這次攻擊的幕後主謀。」

「印度斯坦時報」（Hindustan Times）指出，2名嫌犯已遭逮捕，警方正在搜捕另一名嫌犯。

印度新德里電視台（NDTV）報導，2名嫌犯聲稱他們隸屬畢許諾伊（Lawrence Bishnoi）掌控的幫派。畢許諾伊目前正在獄中服刑，他被控組織犯罪幫派並主導多起謀殺案。

這起槍擊案發生數週前，希狄克就因接獲死亡威脅而提升保安規格。

希狄克與多位寶萊塢（Bollywood）明星關係密切，並以舉辦盛大派對聞名。（譯者：屈享平/核稿：張茗喧）

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關鍵字：

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