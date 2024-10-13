越共總書記會中國總理李強　提議更好地解決南海分歧

▲越共總書記蘇林會見中國總理李強。（圖／翻攝新華網）



文／中央社記者陳家倫胡志明市13日專電

越共總書記、越南國家主席蘇林12日與中國國務院總理李強會晤時提議，雙方在南海問題上更好地管控與解決分歧，同時重申越南將發展與中國的關係視為對外政策的頭等優先。

應越南總理范明正（Pham Minh Chinh）邀請，李強12日至14日訪問越南。李強12日傍晚降落在河內內排國際機場（Noi Bai International Airport），越南副總理、外交部長裴青山（Bui Thanh Son）等前往接機。

李強到訪前，越南10名漁民9月29日在南海西沙群島附近海域捕魚時，被中國船隻包夾及遭約40名人員持鐵棍攻擊，多人重傷；越南外交部在事發3天後，公開向中國表達不滿。這起事件讓李強的越南行更添話題。

蘇林（To Lam）12日晚間在越共中央總部會見李強，根據官媒越通社（VNA）報導，關於海上問題，雙方就維護南海和平、穩定的重要性達成共識。

針對海上問題，蘇林還提議，雙方認真落實高層共識；指導各級、各部門積極採取有效的方法與措施以更好地管控和解決分歧；在國際法尤其是1982年聯合國海洋法公約（UNCLOS）基礎上，根據雙方關係水準加強合作。

蘇林並再次重申，越南將發展與中國的關係視為對外政策的頭等優先。

李強表示，這次訪問旨在落實兩黨、兩國最高領導人近期達成的共識，討論推進中越全面戰略合作夥伴關係和中越未來共享共同體邁向新發展階段、取得更多實質成果的具體措施。

李強強調，中方將對越關係置於周邊外交的優先方向；中國黨和政府一貫支持越南的革新與社會主義建設及發展事業。

雙方一致同意繼續指導兩國各級、各部門和地方採取強力的政策與措施以促進各領域務實合作取得更大成果，推動經貿合作，維持邊境貿易暢通，建設智慧口岸；加強「兩廊一圈」架構與「一帶一路」倡議對接，其中優先推進鐵路互聯互通。

蘇林歡迎並願意為中國企業赴越展開大規模、技術先進且代表中國發展水準的投資計畫創造條件，給兩國和兩國人民帶來切實利益。

李強還說，中國將加強對越南農產品開放市場，支持越南在中國設立貿易促進辦事處。（編輯：韋樞）1131013