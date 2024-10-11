石破茂會晤李強提「台海和平穩定」　未提亞洲版北約

▲石破茂前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

日本首相石破茂上任後，昨天在寮國首度與中國國務院總理李強進行會談。石破茂在會中提到「台灣海峽的和平與穩定極為重要」，不過並未提及選舉期間講過的「亞洲版北約」。

石破茂本月10日至12日前往寮國參加東南亞國家協會（ASEAN）相關領袖會議，昨天在場邊與李強進行會談。

「日本經濟新聞」報導，李強在會談一開始指出：「高度評價（10月4日）施政演說中提到將與中國繼續推動戰略互惠關係，並促進兩國全面的交流與溝通。」報導指出，日方相當驚訝中方向初次見面的日相發表如此言論。

石破茂也引用他尊敬的「政治導師」、前首相田中角榮說過的話：「日中兩國領導人為了未來進行對話很重要。」這句話是田中在1972年訪中進行邦交正常化談判時，向時任中國國務院總理周恩來所說的話。

日本「時事通信社」報導，兩人的會談為時約35分鐘，並確認共同推動「戰略互惠關係」，以建立「建設性且穩定的關係」。

石破茂也表示：「日中兩國既有合作的潛力，也有懸而未決的課題，但希望雙方共同努力，讓兩國人民能夠享受關係發展的成果」。

李強則表示：「希望建立良好的中日關係，構築符合新時代需求的穩定中日關係，這將有利於兩國人民。」

關於日本男童在深圳被刺殺的事件，石破茂要求中方儘早說明詳情，以及保護日本僑民的安全，另外也要求中方展開迅速因應，包含取締「惡意的反日社群媒體發文」。

另外，石破茂也傳達對於中國軍機侵犯領空等事件「深切擔憂」，要求就此充分說明；此外，兩國9月達成協議重啟日本水產品進口中國，石破茂也要求儘早恢復進口；而石破茂也就南海等局勢表示「深切擔憂」。

石破茂曾於自民黨總裁選舉期間，提出創設亞洲版北大西洋公約組織（NATO）的構想。日本外務省指出，石破茂昨天在會談並未提到「亞洲版北約」。

「朝日新聞」指出，包含兩人的會談在內，石破茂在昨天的東協相關領袖會議，也沒提到可能引發東南亞各國警戒的「亞洲版北約」，而是強調會沿襲前首相岸田文雄的外交路線，試圖消除周邊國家的疑慮。

「日本經濟新聞」報導，石破茂與李強在昨天的會談欲展現出積極的日中關係，儘管仍未解決部分議題，但雙方在某些議題達成共識。

報導分析，雙方也有意為石破茂與中國國家主席習近平在11月進行會談鋪路。20國集團（G20）與亞太經濟合作會議（APEC）的領袖會議均在11月登場，日本與中國政府認為這些會議期間是舉辦場邊領袖會談的大好時機。（譯者：楊惟敬/核稿：陳昱婷）