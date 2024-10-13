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賀錦麗公布體檢報告「身心很健康」　78歲川普仍拒絕公布

▲▼民主黨參選人、副總統賀錦麗；共和黨參選人、前總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲賀錦麗與川普在健康議題上攻防。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國總統大選倒數中，民主黨副總統、59歲候選人賀錦麗12日公布自己的醫療報告，以證明自己身心健康，適合擔任政府要職。與此同時，78歲的共和黨候選人川普卻拒絕這麼做。

根據白宮12日發布的備忘錄，副總統醫師西蒙斯（Joshua Simmons）指出，賀錦麗最近一次、在4月的健康檢查「沒有顯著異常。」儘管行程忙碌，罹患季節性過敏及蕁麻疹，但她仍保持「非常健康的飲食」，不吸菸、僅適度飲酒，「具有成功履行總統職責，也包括作為行政首長、國家元首及（軍隊）總司令，所需要的身體與精神韌性。」

西蒙斯指出，賀錦麗的過敏已經透過藥物獲得良好控制，蕁麻疹也只是零星偶發，抗組織胺藥物的治療效果良好。此外，她有戴隱形眼鏡，家族病史包括母親的大腸癌，但已經接受最新預防性檢查，包括大腸鏡與每年定期的乳房X光檢查。

▲▼ 美國2024年總統大選，共和黨總統候選人川普與民主黨總統候選人賀錦麗。（圖／路透）

▲拜登退選後，賀錦麗團隊猛攻川普「高齡」。（圖／路透）

《路透社》報導，賀錦麗團隊急於強調前總統的年紀，希望把她的相對年輕與思維敏捷，跟川普的高齡、難以捉摸及不透明做出對比，說服中間選民，她更適合擔任總統。賀錦麗也直言，川普不願提供詳細醫療報告，是缺乏透明度的最新例子，「很明顯的是，他的團隊至少是不希望美國人民看見關於『他是誰』的一切情況。」

對此，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）表示，川普自願透過私人醫師公布最新情況，以及7月歷經暗殺未遂之後，治療他的醫生傑克遜（Ronny Jackson）的詳細報告，「所有人都能得出結論，他的身體非常健康，能夠擔任總司令。」

自從81歲的拜登退選，川普也獲得共和黨正式提名之後，他也成為美國史上最高齡的總統候選人。一名白宮醫師2018年表示，川普在任內整體健康狀況良好，但需要減肥及每天運動。

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