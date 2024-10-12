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20歲女大生突無法登機爆淚　航空公司CEO霸氣出手「商務艙免費搭」

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲茱莉亞被告知無法登機時感到不知所措，忍不住落淚。（圖／翻攝自TikTok）

記者詹雅婷／綜合報導

美國芝加哥20歲女大生茱莉亞（Julia Jaroslawski）從泰國曼谷搭機飛回美國，但中途在卡達多哈轉機卻突然出狀況，被機場人員擋下，無法搭上前往美國的班機，讓她忍不住落淚。不過在卡達航空執行長的幫助之下，她成功登機，而且搭的是商務艙。

福斯新聞報導，茱莉亞從泰國曼谷出發後抵達卡達多哈短暫停留，預計同日搭機返回美國芝加哥。她稱，在出發之前曾與航空公司人員交談，讓她深信飛回美國的這趟行程不會出問題，尤其是多哈飛往芝加哥的班機空位還很多，「所以當登機流程結束，我被告知因重量限制無法登機的時候，覺得很震驚」。

▲▼ 。（圖／翻攝自TikTok）

▲在卡達航空執行長的幫助之下，茱莉亞成功搭機返回美國。（圖／翻攝自TikTok）

茱莉亞當時不知所措，一陣疲憊感湧上來，忍不住落淚，儘管立刻開始尋找剩餘可搭乘的航班，盼能早點回家，但接下來好幾天從多哈飛往芝加哥的班機都被訂滿。她試著讓自己冷靜下來，便進入一間咖啡廳，用電腦繼續尋找其他航班。

就在此時，茱莉亞附近一名男子注意到她，並開口提問「一切都還好嗎？」她便把整個經過簡短向他說明，對方也表明身分，自稱是卡達航空執行長阿爾米爾（Badr Mohammed Al-Meer），更說可以幫忙，免費提供商務艙讓她搭乘返美。

茱莉亞後來被帶往商務艙休息室洗澡、用餐，接著搭機回到美國，並稱這趟飛行相當豪華舒適，也睡得很香。在飛機降落美國紐約之後，她等到隔天上午才搭機前往芝加哥。

@julia.jaro im so grateful and still cant believe this happened ???? there are really good people out there and prayer really works #businessclass #standby #travel #storytime #qatarairways @Qatar Airways #christian #catholic ♬ original sound - julia teresa
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