奪命瞬間！機車3貼「鑽車縫」慘烈失誤　接連遭輾2死1命危

▲孟加拉發生「鑽車縫」導致2死1命危的悲劇。（圖／翻攝YouTube）



記者吳美依／綜合報導



孟加拉庫米拉（Cumilla）發生一場恐怖車禍，3名好友騎機車「三貼」在路上疾駛時，試圖從2輛貨車之間穿過，不料卻失誤摔車，導致2死1命危，而意外過程都被行車紀錄器拍下。

根據畫面，機車高速靠近2輛貨車後方，但騎士並未減速，而是打算從車縫之間鑽過去，但他疑似沒有抓好距離，不慎追撞其中一輛貨車的左後方，3人全部重摔在地，並且先後遭到輪胎輾壓。

《孟加拉每日新聞》報導，這起事故發生在11日下午，米亞巴扎高速公路警察局（Miabazar Highway Police Station）警官伊斯蘭姆（Nazrul Islam）表示，3名受害者一起參加活動，結束之後騎車返家，但在試圖超車時，發生不幸。

25歲的侯賽因（Delwar Hossain）當場身亡，另外2人被緊急送往庫米拉醫學院（Cumilla Medical College Hospital），最終23歲的薩加爾（Md Sagar）也宣告不治。至於外籍騎士萊漢（Raihan）則是身受重傷，被轉院至首都達卡（Dhaka）接受進一步救治。

►以下畫面可能引發不適，敬請斟酌觀看◄