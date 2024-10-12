27年從不請假！清潔員一周工作7天　養出法官女兒、工程師兒子

▲阿布巴卡在雪蘭莪州巴生一間購物商場擔任清潔人員。（圖／翻攝自星洲網）

記者詹雅婷／綜合報導

孟加拉一名70歲男子離鄉背井前往馬來西亞工作擔任清潔人員，過去這27年期間從未請假，每周工作7日，每年365天都在上班，與家人分隔兩地。如今他的孩子們長大成人，女兒當上法官，2名兒子成為醫師與工程師，這讓他直呼「他們能夠取得這樣的成就，我很感恩」。

星洲網報導，70歲男子阿布巴卡31年前離開孟加拉時，第5個孩子只有6個月大，但為了一家人的未來，選擇前往馬來西亞，就這樣待上31年，把工作賺取的大部分收入寄回給遠在孟加拉的家人們。他透露，之所以選擇來到馬來西亞，是聽說這裡有許多工作機會，就算是沒人願意做的工作，他也願意做。

阿布巴卡在雪蘭莪州巴生一間購物商場擔任清潔人員，天天過著起床、洗澡、吃早餐、上班、回家、與家人通電話後休息的生活，日復一日，過去27年來未曾請假，「來到馬來西亞工作之後，我再也沒有回去過，我想念我的家人，他們也想念我」。

阿布巴卡所屬的工作小組獲得當地市政廳頒發最乾淨公共廁所獎項之後，他接受採訪談及自身故事，「我的女兒現在是一名法官，兩名兒子分別是醫生和工程師，他們如今取得這樣的成就，我很感恩」。他將於今年12月返回孟加拉，與家人團聚。