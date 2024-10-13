凡士林不能當潤滑劑！泌尿醫曝戴保險套「5行為」超母湯

▲正確使用保險套，可以有效避孕及降低性病感染率。（示意圖／免費圖庫Pixabay）



記者柯振中／綜合報導

安全性行為不但能有愉快的體驗，同時也能保護好自己。泌尿科醫師黃冠鈞分享，使用保險套時，有5種行為超NG，千萬不能使用凡士林、嬰兒油來代替潤滑油，也不要使用2層保險套，否則可能增加破損、滑脫的風險。

黃冠鈞在臉書上分享，保險套在使用以前，務必檢查包裝上的有效日期，若是使用過期的保險套，可能導致避孕失敗，或失去保護效果。

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取用時要從側邊輕撕，避免保險套破損，並且拆開包裝後，要用類似「擠果凍」的感覺，將保險套取出，擠出儲精囊的空氣後，確認一下正反面，再慢慢套到生殖器根部，期間要避免指甲刮傷。

黃冠鈞提到，等到性行為完畢，要先捏好保險套的根部，確認離開陰道，才能將保險套取下，並且打結、用衛生紙包好，再丟進垃圾桶。

▲正確使用保險套，可以有效避孕及降低性病感染率。（示意圖／免費圖庫Unsplash）



黃冠鈞還說，在使用保險套時，有5種NG行為，其中一項是使用凡士林、嬰兒油來代替潤滑油，容易導致保險套張力變差、破損。之所以會這樣，是因油性潤滑劑會腐蝕保險套，導致生殖器裸露，或是體液流出，失去原本的保護效果。

第二項NG行為則是尺寸不合。黃冠鈞提到，無論是過鬆或是過緊的保險套，都會影響避孕效果。

有些人為了「雙重保險」，會一次使用2層保險套，不過黃冠鈞表示，保險套的內外層乳膠彼此摩擦後，容易破損，也會增加滑脫的風險，同樣是NG行為。

第四項、第五項NG行為分別是「保險套有效期限已過」及「重複使用」，這種狀況不但可能導致避孕功能下降，也可能對人體造成危害。

黃冠鈞提醒，目前研究證實，正確使用保險套，可以有效避孕、預防感染愛滋，也能降低性病感染風險。