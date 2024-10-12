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第五屆陜台經貿交流今登場　洪秀柱憂談台灣年輕人：如失根蘭花

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會） 。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／陝西報導

第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會），兩岸近400人參與。洪秀柱致辭時極力看好陝西擁有豐富產業資源，如今「一帶一路」重新銜接古絲綢之路優勢，即將打通實現陸海新通道，降低成本運輸，有利於台商發展。但談到兩岸文化認同，她則憂心地說，「台灣年輕人已經不知道自己從哪來，有如失根的蘭花。」

本屆陜台會活動大陸方面出席嘉賓有 中共陝西省委書記、省人大常委會主任趙一德、國務院台辦副主任潘賢掌、陝西省省長趙剛、陝西省副省長徐明非、陝西省副省長陳春江；台灣方面出席嘉賓有中國國民黨前主席洪秀柱、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、中國國民黨中常委何鷹璐。

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲陝西省省長趙剛 。（圖／記者任以芳攝）

陝西省省長趙剛致辭指出，陝西省高度重視對台合作，始終秉持兩岸一家親理念。截至目前，在陝台資企業共1062家，實際利用台資70多億元，陝台貿易連續多年穩居對境外貿易的前3位。

趙剛說，未來陜西要爭取做大陸西部示範，熱忱歡迎廣大台灣同胞來陝投資興業，就學就業，生活居住，將更加開放的姿態和更加優惠的政策。

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲中國國民黨前主席洪秀柱。（圖／記者任以芳攝）

洪秀柱致辭，首先談到陝西積極推科技產業創新，如同台灣以前經濟奇跡，以及半導體產業領先的專利技術與全球佈局的銷售通路，都是歸功於人才的培育和發展策略的成功。

洪秀柱也說，海峽兩岸科技創新如果能夠攜手合作，讓兩岸的科技產業以及創新發展更飛速進步。但遺憾，這幾年兩岸關係嚴重的倒退，讓台灣錯失了與大陸開啓合作交流的機遇。但是，台商在中國大陸的投資，以及高科技產業的佔比持續提高，逐漸向中西部轉移的新趨勢。

她也提出三個建議，第一，能夠發揮陝西的產業與人才的優勢；第二，陝西的中歐班列及航空運輸能夠覆蓋亞歐大陸全境，國際物流綜合成本的優勢，讓投資企業增加更多的信心。第三，激活古都人文資源的優勢，鼓勵台灣年輕一代到文化古都，瞭解博大精深的中華文化，參與創新產業發展。

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏。（圖／記者任以芳攝）

李政宏以三個「沒想到」形容陝西，首先是陝西省的書記平易近人，優化各個地級市營商環境；第二是陝西的資源稟賦農業，礦產，科技，人才的培育，產業鏈很完整，資源的儲備非常豐富。

第三是陝西區位優勢好，以前外界認為陝西很遠，自從「一帶一路」倡議後，陝西中歐班列明顯增加，現在幾乎都要滿倉，同時跟青島、寧波、連雲港進行海鐵聯運，現在和廣東省實現對接，實現陸海新通道。

▲▼ 陝台會、兩岸經貿 。（圖／記者任以芳攝）

▲大陸國務院台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌致辭舉例，今年7月中共中央二十屆三中全會召開後，各地區、各部門接連出台政策措施，提振市場信心，經濟持續回升向好。今年十一假期大陸出遊潮7.6億人次，總消費超過7000億元（單位：人民幣），消費率金同比增長25.1%。由此ㄎ，大陸經濟基本面沒有改變，仍然是台商台胞投資興業的選擇，呼籲廣大台商台企要選對新機遇。

潘賢掌重申習近平之前的重要講話，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連，血濃於水，兩岸關係好台灣才會好，台胞才會好，兩岸關係和平穩定發展是維護台海和平穩定，促進共同發展，造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路。」

潘賢掌表示，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行挑釁對抗，阻撓兩岸的交流合作，企圖從歷史和法理上切割台灣與祖國大陸的關係，造成台海時局緊張動蕩，對此我們堅決反對，堅決反制，實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨，大義所在，人心所向。」

▲▼ 洪秀柱、吳家瑩、李政宏、陜台會 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 洪秀柱憂心台灣年輕人不知自己祖先從哪來，有如失根的蘭花 。（圖／記者任以芳攝）

日前，總統賴清德拋出「祖國論」，也讓兩岸氛圍更加緊繃。會後，洪秀柱接受媒體訪問，談到如何加強兩岸青少年尋根交流？她只出，「這個問題十分嚴肅且重要，多年來台灣教改，已經讓台灣的年輕人不知道自己是哪裡人，像失根的蘭花，不知自己從何而來。」

洪秀柱也說，「西安就很中國，代表深遠的中華文化，比如每年舉行的皇帝陵祭祀就是很好的活動。」兩岸之間必須讓台灣年輕人能夠常來大陸走走，他們知道自己的根哪，了解自己身份認同。同時建議大陸青年也要常來台灣多交往、多往來，才能促進心靈契合。

針對兩岸經貿發展建議，李政宏會後接受媒體採訪，推薦陝西擁有非常充沛而完整的產業的結構，包括在農業、生物醫藥、新能源汽車，甚至是科技創新型的產業。推介台商朋友們可以找到適合自己產業的優勢去跟當地的產業去進行結合。

李政宏也指出，陝西有非常好的交通的優勢，也是絲綢之路經濟帶的一個起點，現在即將要打通「陸海新通道」往海上絲綢之路連接，會大幅度減少物流成本。

據了解，本屆陜台會邀請大陸各省台商廈門、漳州、泰州、上海台協會代表，相關產業涉及產業現代製造、能源化工、現代農業及生物制藥產業；台灣海峽兩岸農業交流協會、台灣智慧農業考察團、台灣基層民眾參訪團、台青參訪團、京港企業家代表，榆林分會場同步參會的台商台企代表，福建、湖南、雲南等省市台辦近400多人與會。

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