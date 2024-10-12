陸痛批民進黨企圖「法理台獨」　潘賢掌：兩岸關係好台灣才會好

▲ 大陸國務院台辦副主任潘賢掌。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／陝西報導

第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行（以下簡稱陜台會），也是總統賴清德首次國慶演說後的大型兩岸交流活動。談及當前兩岸關係展，大陸國台辦潘賢掌痛批民進黨企圖從法理上切割兩岸，造成台海時局緊張動蕩，對此堅決反對。在經貿上，大陸方面一如繼往助力台商，呼籲廣大台商台企要選對機遇，「兩岸關係好，台灣才會好，台胞才會好。」

本屆活動大陸方面出席嘉賓有 中共陝西省委書記、省人大常委會主任趙一德、國務院台辦副主任潘賢掌、陝西省省長趙剛、陝西省副省長徐明非、陝西省副省長陳春江；台灣方面出席嘉賓有中國國民黨前主席洪秀柱、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏、中國國民黨中常委何鷹璐。

大陸各省台商主要來自廈門、漳州、泰州、上海台協會代表，相關產業涉及產業現代製造、能源化工、現代農業及生物制藥產業；台灣海峽兩岸農業交流協會、台灣智慧農業考察團、台灣基層民眾參訪團、台青參訪團、京港企業家代表，榆林分會場同步參會的台商台企代表，福建、湖南、雲南等省市台辦近400多人與會。

針對大會聚焦「構建開放新格局，發展新質生產力」為主題，潘賢掌致詞時提出三點看法。第一，當前大陸已經成為全球製造業的第一大國，佔全世界的35%左右，貨物貿易、外匯儲備的第一大國，商品消費的第二大國，為全世界經濟增長的貢獻達到了30%以上。

▲ 第五屆海峽兩岸（陝西）經貿科技合作大會今（12）日在西安舉行。（圖／記者任以芳攝）

潘賢掌也說，今年7月，中共中央二十屆三中全會召開後，各地區、各部門接連出台政策措施，有力提振市場信心，經濟持續回升向好。今年國慶假期期間，大陸出遊潮7.6億人次，總消費超過7000億元（單位：人民幣），消費率金同比增長25.1%。因此，大陸經濟基本面沒有改變，仍然是台商台胞投資興業的選擇，呼籲廣大台商台企要選對機遇。

潘賢掌接著說第二點，增進同胞利益福祉始終是大陸不變的目標，秉持兩岸一家親理念，日前回應台灣內部民眾要求，把台灣的農業產品輸入大陸，同時順應要和平、要發展，要交流，要合作的主流，積極擴大兩岸交流往來。

潘賢掌提及，截至8月份為止，來大陸台灣民眾達到300多萬，同比增長103%。首批供1256個景區，其中5A級景區對台灣「首來族」減免門票。經貿部分繼續深化兩岸融合發展，引導支持台商台企，積極利用進博會，服貿會等平台，拓展大陸的內銷市場，參與國家重大發展戰略，融入新發展格局。

潘賢掌繼續強調第三點重申習近平之前的重要講話，「台灣是中國的神聖領土，兩岸人民血脈相連，血濃於水，兩岸關係好台灣才會好，台胞才會好，兩岸關係和平穩定發展是維護台海和平穩定，促進共同發展，造福兩岸同胞通向民族復興的正確道路。」

潘賢掌指出，「民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，不斷進行挑釁對抗，阻撓兩岸的交流合作，企圖從歷史和法理上切割台灣與祖國大陸的關係，造成台海時局緊張動蕩，對此我們堅決反對，堅決反制，實現祖國完全統一，是海內外中華兒女的共同心願，是大勢所趨，大義所在，人心所向。」

潘賢掌最後呼籲，廣大台商台企要從民族大義，台灣前途和同胞福祉出發，堅定支持體現一個原則的九二共識，堅決反對台獨分裂勢力及其活動，以實際行動積極維護台海和平穩定。