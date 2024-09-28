幫運毒2次都做白工　他後悔了仍要被關3年

記者黃翊婷／新北報導

葉姓男子與陶姓、林姓男子、香港籍林姓女子合作私運第二級毒品大麻來台，共計2次，後來被眼尖警員識破，葉、陶、林3人均被逮捕。新北地院法官認為，葉男協助運毒未獲得任何報酬，運輸的大麻數量也不多，考量到他始終坦承犯行，深具悔意，日前依共同運輸第二級毒品罪，2次，判處有期徒刑3年。

▲葉男雖然後悔運毒，日前仍被法官依法判處有期徒刑3年。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，葉男與陶男、林男、香港籍林女合作私運毒品，2020年11月間葉男、陶男聯繫林女購買大麻，接著透過林男聯繫不知情的民眾代為收取包裹，等到包裹送達之後，再由林男前去領取，並轉交給葉男、陶男。

7天之後，4人又利用相同手法，再次從香港私運大麻來台。不過，這次被眼尖警員發現異狀，於是佯裝成郵差運送毒品包裹，等到林男現身取貨時，立刻上前逮人；隔日，警員帶著林男假裝與陶男、葉男碰面交付毒品，等到2人現身，埋伏警員馬上衝出去逮人，最終一共查獲9包大麻。

新北地院法官認為，葉男協助運輸毒品2次，都沒有獲得任何報酬，考量到他們實際運輸的大麻數量較小，與長期大量運輸毒品的毒梟不同，加上他始終坦承犯行，深具悔意，於是依共同運輸第二級毒品罪，2次，判處有期徒刑3年，全案仍可上訴。

而陶男和林男於另案中已被分別判處有期徒刑2年10個月、2年4個月確定。