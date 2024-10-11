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張友驊閱讀量驚人！書店出沒「1天遇3次」店員、作家都敬佩

記者林育綾／綜合報導

資深名嘴張友驊在街上不慎跌倒重傷送醫搶救，今天傳出不治，享壽69歲。張友驊生前熱愛讀書，不少作家、愛書人都提到，經常在書店遇見他，還有人一天巧遇3次，提到他對書本總是能如數家珍、滔滔不絕，驚人的閱讀量、勤做功課的態度讓人敬重。

▲▼名嘴張友驊。（圖／記者孫于珊攝）

▲名嘴張友驊是愛書人，經常出沒書店，員工和常客都認得他。（圖／ETtoday資料照）

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張友驊生前愛書成狂，不少文化人、愛書人都提到曾在書店遇過他，尤其台北公館商圈，包括溫州街、羅斯福路一帶的舊書店、二手書店、簡體字書店等，都經常能見到他出沒的身影。

曾任茉莉二手書店執行總監的傅月庵日前在臉書發文指出，在茉莉二手書店工作過很長一段時間，認識了不少奇人，張友驊是其中之一。「雖然練成名嘴，靠一張嘴吃飯，友驊卻依然愛買書、讀書、逛書店，其熱衷之情，估計名嘴群裡少有。」

傅月庵說，張友驊經常出沒於公館書店圈，背個書包，騎輛破腳踏車，身手很好，笑吟吟一間逛過一間。在舊書店常碰到，簡體書店也碰得到，有趣的是幾乎不曾在新書店裡遇過。「曾有一天連碰他三次，兩人相視而笑：『英雄所逛略同，真有緣啊～』」

他描述張友驊是能聊、風趣隨和以及毫無身段之人，「總是跟你講這本書、那本書，如數家珍，滔滔不絕，趁隙回他幾本，『喔，這我都有！』此句常從口中迸出，充滿得意。」

傅月庵曾經問張友驊，「你那麼多書，看得完嗎？」張友驊回答，「慢慢看，看不完以後讓你們來收。」他笑問，「真的嗎？」張友驊說，「真的！真的！」

傅月庵進一步指出，因為曾有過這樣的對話，所以日後每次碰到張友驊，他都會總打趣問，「看完了沒？」而張友驊也總是露出招牌笑容說，「快了！快了！」腳踏車一踩，「咻～～」又飄走了。

作家王乾任（Zen大）先前在臉書提到，以前研究所時代在明目書社打工以及買書，「張友驊就是固定來報到的其中一位常客！」

▲▼名嘴張友驊驚傳不治　媒體人陳琴富PO合照緬懷：兄弟走好。（圖／翻攝陳琴富臉書）

▲媒體人陳琴富PO出與張友驊的合照緬懷。（圖／翻攝陳琴富臉書）

另外，作家果子離指出，在書店，他很少遇到認識或不認識但喊得出名字的人，但張友驊是少數之中他遇過最多次的人，在新書店，在二手書店，在簡體字書店，常與張友驊巧遇。

「在台大校園，我很少看到認識或不認識但喊得出名字的人，張友驊是少數遇過最多次的人，他都騎著腳踏車迎面過來。我與他並不相識，我們常對視好幾秒，我看他，因為他是名人，他看我，可能以為我要跟他打招呼。」果子離說，作為名嘴的張友驊，他不喜歡，但作為嗜讀者的張友驊，「我敬重他。他是讀很多書的人。」

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