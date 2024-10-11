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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

基隆地檢助更生　一技在身擺脫低薪復歸社會在望

▲▼更生保護會基隆分會更結合更生商家辦理汽車美容培訓班，台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧，以及基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署與更生保護會基隆分會辦理汽車美容培訓班，台高檢檢察長張斗輝（前排右3）、法務部保護司督導參事林嚞慧（前排左3），以及基隆地檢署檢察長李嘉明（前排右2）均到場鼓勵更生人。（圖／基隆地檢署提供）

記者吳銘峯／綜合報導

基隆地檢署積極幫助更生人復歸社會，發現更生人總是因為缺乏一技之長，無法擺脫低薪。因此基隆地檢署檢察長李嘉明，指示基檢與法務部保護司、台灣更生保護會基隆分會等單位合作，結合更生商家辦理汽車美容培訓班，除汽車美容教學外，更傳授創業過程，讓更生人受益良多。

本次的技能培訓班，其實是法務部先前的德政「更生事業群」。當時法務部保護司及更生保護會為了讓更生人重返生活正軌，不但促成更生事業群，也建構整體架構。自去年推動以來，自營更生事業體「基隆亞杜蘭人力工程行」除跨域合作結合企業外，也為更生人創造不少就業機會，更幫助更生人擺脫低技術、低薪的工作，工程行因此積極辦理各項職業訓練。

▲▼更生保護會基隆分會更結合更生商家辦理汽車美容培訓班，台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧，以及基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲台高檢檢察長張斗輝（左）致贈禮物感謝更生商家。（圖／基隆地檢署提供）

在11日的培訓班第一階段課程中，預計將培訓30小時，參與培訓的成員包含戒癮中的更生人，以及每月至基隆地檢署觀護人室報到的假釋出獄人，共計12位。台灣高等檢察署檢察長暨更生保護會董事長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧，以及基檢檢察長李嘉明，均親臨現場鼓勵在場學員。

張斗輝致詞時表示，「新世代反毒策略行動綱領」第三期，在於落實各項反毒工作，達到無毒家園的願景，更生人復歸社會之路迢迢，首重營造社會支持環境，培養一技之長，有助於協助更生人穩定復歸，在職業生涯中重拾信心。

至於林嚞慧更是更生事業群幕後推手，各項業務親力親為，他這次風塵僕僕至基隆關懷更生人戒癮及就業情形，對推動溫暖有感的柔性司法不遺餘力。林嚞慧表示，法務部長鄭銘謙經常勉勵大家，人不要怕跌倒，最重要是讓自己站起來，鼓勵在場學員與社會接軌，經濟生活穩定，是重返社會的關鍵，而擁有專業技能是首選，改變自我，才能看見不一樣的世界。

而對於柔性司法非常關心的李嘉明，也非常關心戒癮中的更生人，多次親自造訪向上學苑，鼓勵更生人發揮所長，貢獻社會，所學的技能，成為在社會上安身立命之工具。李嘉明表示，根據財政部統計資料，截至2024年7月全台共有4,691家汽車美容業者，比去年同期增加186家，汽車美容業成長率穩定增加，該工作深具前景，勉勵在場學員用心學習，早日融入社會。

▲▼更生保護會基隆分會更結合更生商家辦理汽車美容培訓班，台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧，以及基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

▲基隆地檢署檢察長李嘉明幫助更生人不遺餘力。（圖／基隆地檢署提供）

更保基隆分會主委林正峰也表示，本次以實作課程為主，課程內容以基礎清潔、除汙、刮痕處理、內裝及輪圈清潔及保養、打蠟、鍍膜等，此外還有服務態度、行銷技巧及創業訊息，希望學員們在職場上更具競爭力。

在培訓課程會後，林嚞慧、李嘉明及林正峰等一行人至貧困更生家庭小傑（化名）家中關懷慰問，小傑家為市府列管之中低收入戶，因毒品與妻子離異，基隆更保更是協助小傑戒毒。小傑母親罹癌化療中，小傑有二位幼子，父親受僱小吃店幫廚，該家庭是基隆更保列管的貧困更生家庭。在這個家中可以發現，吸毒不僅是更生人的問題，最孤立無援、倍感無助的人通常是家人，基隆更保一路陪伴，林嚞慧、李嘉明親自致贈慰問關懷金及物資，鼓勵小傑及家人在更保強而有力的扶持下再度站立起來。

▼法務部保護司督導參事林嚞慧（左2）、基隆地檢署檢察長李嘉明（右1），以及更保基隆分會主委林正峰（右2），關懷貧困更生家庭小傑。（圖／基隆地檢署提供）

▲▼更生保護會基隆分會更結合更生商家辦理汽車美容培訓班，台高檢檢察長張斗輝、法務部保護司督導參事林嚞慧，以及基隆地檢署檢察長李嘉明。（圖／基隆地檢署提供）

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