女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

▲喝水好處多，但喝水的方式、時機也很重要。（示意圖／資料照）

網搜小組／閔文昱報導

常說喝水好處多，養顏美容甚至幫助瘦身。有網友透露，日前公司部門一起去慶祝吃烤肉，結果一名女同事從那天之後就每天瘋狂買水喝，聲稱是烤肉吃太鹹「多喝一點水，臉才不會變成豬頭一樣」，讓他相當納悶。對此，有專家也揭露了喝水的黃金法則，強調「喝對量才是重點」。

一名網友在臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」發文表示，他上周和公司部門一起去慶祝吃烤肉，結束後等計程車時就看到有女同事跑去超商買了2罐水狂灌，從那之後每天都會在那名女同事的桌上看到2罐水，一問之下才得知，對方是因為那天烤肉吃太鹹，「想說多喝一點水，臉才不會變成豬頭一樣」，讓他聽完後不禁納悶，「都說怕像豬頭了還繼續灌水，不會越喝越像嗎？」

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▲原PO不解，女同事為何吃完烤肉後就瘋狂灌水。（圖／翻攝自Facebook／全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區）

貼文一出，不少網友紛紛解惑，這是為了「消水腫」，表示「會像豬頭就是因為吃太鹹阿，水能幫助代謝循環、加速排除鈉，反而可以讓身體不會那麼腫，但通常飲食引起的水腫只會持續1-2天，若好幾天的話那應該是真的變胖了」、「女生比較有積水問題，尤其是小腿」、「居然有人不知道，喝水可以減緩水腫」、「吃太多鈉會導致水腫，正常的，補充水分會好也較快」。

事實上，減重醫師蕭捷健過去就曾指出，喝水會啟動身體排水，不喝水反而讓水分滯留於體內，造成血液循環變差，不過他也提醒，別一次大量灌水，因為腎臟處理身體的排水是有限制的，若突然喝下500c.c.的水，會馬上排出250c.c.，身體恐無真正補充到水分，建議一次不要喝超過250c.c.的水，慢慢喝、小口小口的喝，一天至少攝取2500c.c.～3000c.c.的水。