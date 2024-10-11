中國帶魚酥變「高雄名產」走私來台　價格翻16倍...還無食品檢驗

▲議員指控，中國製帶魚酥佯稱「高雄名產」走私來台。（圖／高雄市議員張博洋提供）

記者賴文萱／高雄報導

近期在社群平台出現多個空殼粉專投放廣告，將中國帶魚酥標榜成「高雄美食」、「高雄海產」，附上健康可口的介紹，吸引消費者點選購買。高雄市議員張博洋痛批，該款帶魚酥是貼牌加工品，同樣產品在中國一包僅賣新台幣約20元，結果被走私來台後，價格竟翻16倍，呼籲高雄市政府應積極查緝，保護消費者食品安全及消費者權益。

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▲張博洋質詢時提到，近期發生陸製帶魚酥佯稱「高雄名產」走私來台，價格竟翻16倍。（圖／高雄市議員張博洋提供）

張博洋今在高雄市議會質詢時指出，近來有中國的帶魚酥走私來台，佯裝成「高雄海產」、「高雄美食」，實際點進網站發現是一頁式的購物網站，沒有任何產品產地資訊。細看產品包裝，上頭皆為簡體字、產地則是山東省，沒有台灣食品檢驗認證、沒有輸入許可證及進口商資訊，足以證明產品從中國走私進口。

張博洋進一步說，該款帶魚酥產品為貼牌加工品，同規格的產品在中國僅販售人民幣4.5元(折合台幣20元)，走私進口來台後利用「高雄海產」、「高雄美食」的名義，一包以16倍的價格販售。帶魚酥包廠商的寄件廠商，更是常見的詐騙包裹廠商。不僅消費者權益受損，食安更是一大疑慮。

▲▼產品包裝上頭皆為簡體字、產地則是山東省，沒有台灣食品檢驗認證、沒有輸入許可證及進口商資訊。（圖／高雄市議員張博洋提供）

張博洋認為，本事件已經涉及違反《台灣地區與大陸地區貿易許可辦法》、《商品標示法》、《食品安全衛生管理辦法》，呼籲高雄市政府應積極查緝，保護消費者食品安全及消費者權益。

另外，他也提出應跨局處整合及跨中央機關事務，共同合作喝止，推動更完善的食安管理機制，維護台灣本土、高雄在地漁產品的聲譽。

▲陳其邁責請衛生局移請治安機關查察食品標示不實販售等情形。（圖／記者賴文萱翻攝）

對此，高雄市長陳其邁表示，已責請衛生局移請治安機關查察食品標示不實販售等情形，也請消保官協助消費者求償，依據消保法相關法規加強查察，以保障消費者權益。