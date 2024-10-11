客製化「喪屍菸彈」吸客！低胸背心女毒蟲栽了　自己絕不吸食

記者許宥孺／高雄報導

高雄一名陳姓女子在網路上販售「喪屍菸彈」，還會依客人需求客製制化調配出不同的口味，一顆販售1200元牟利，但她深知食用喪屍菸彈後會產生副作用，更會危及性命，因此她自己從不吸食，警方調查後依毒品罪嫌移送地檢署偵辦。

▲陳女在網路上販售新興毒品喪屍菸彈。（圖／記者許宥孺翻攝）

新興分局日前執行網路巡邏時，發現32歲陳姓女子在網路上販售喪屍菸彈牟利，9日下午5點多找到陳姓女子，並在她的機車內查扣三級毒品依托咪酯原料（8.5公克）、喪屍菸彈2顆、調配菸彈食用油20瓶。

▲警方在他車內查扣相關證物。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，陳姓女子曾在電子菸販賣店工作，由於調配方法大同小異，因此便自行上網購買原料，自製成喪屍菸彈販售給毒品吸食者，且還會依照客人需求，製作成不同口味，像是有檸檬、草莓、櫻桃、可樂、香草、葡萄、水蜜桃等風味。

由於可以客製化，因此陳女的自製毒品頗受年輕客群喜愛，一顆要價1200元，不過諷刺的是，陳女知道使用喪屍菸彈會影響中樞神經，進而造成四肢無力，嚴重恐會昏迷喪命，因此自己分裝的產品是絕不吸食。全案依涉嫌販賣毒品罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

▲陳女依照客人需求自製不同口味的喪屍菸彈。（圖／記者許宥孺翻攝）