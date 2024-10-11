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社會 社會焦點 保障人權

獨／撞死女大生又闖紅燈！離譜司機無視警察　巨業竟「還在查」

記者鄧木卿／台中報導

台中市巨業客運9月22日輾斃東海大學女學生之後， 引發社會一片撻伐聲，有網友查出，巨業在8月間就有3次闖紅燈、1次超速，最近一次闖紅燈發生在10月1日下午，而且就在指揮交通的員警面前，員警當場依法舉發；然而針對司機離譜闖紅燈已經10天，巨業公司卻表示，正在了解中，一旦屬實，將對該司機記大過處分。

▲▼巨業撞死東海女大生9天後，又在警察面前闖紅燈，警方積極向公車司機宣導交通安全觀念。（圖／民眾提供，下同）

▲▼巨業撞死東海女大生9天後，又在警察面前闖紅燈。（圖／民眾提供，下同）

巨業公車上月22日晚間在中區輾斃東海大學女學生之後，引發不少民眾批評，有網友就從監理單位調出巨業客運的黑歷史，包括8月間，3次闖紅燈、1次超速、1次佔用最內側轉彎專用道，9月，1次闖紅燈，最近1次是在10月1日下午6點半。

第一分局民權派出所警員賴丁嘉在台灣大道與五權路口執行交通疏導勤務，發現1輛公車在左轉綠燈時相下，闖越紅燈，明顯違規，賴員當場依觸犯道路交通管理處罰條例第53條第一項舉發，罰鍰1800元以上、5400元以下，該公車竟是巨業客運，顯然該客運公司的司機並未學到教訓。

▲▼巨業撞死東海女大生9天後，又在警察面前闖紅燈，警方積極向公車司機宣導交通安全觀念。（圖／民眾提供，下同）

巨業表示，如果司機交通違規一定先記大過處分，調回公司接受行車安全教育訓練，並派稽查人員跟車查看駕駛開車行為。

台中市政府為維護行人安全，規劃自9月25日啟動「公車大執法」，將公車違規高風險路段27處，列為執法重點，強力取締駕駛違規行為（包括超速、闖紅燈、不停讓行人及任意變換車道等），統計至10月7日，公車違規件數81件。

針對「行人路權」議題，警一分局繼中所副所長蔡孟珊到轄區公車業者服務站，向司機宣導「行經路口應減速查看」、「停讓行人優先通行」等，強化交通安全意識；並且向學童宣導「穿越馬路應行走行人穿越道、天橋或地下道」、「晨昏外出穿亮衣」、「遵守號誌，綠燈秒數足夠再過馬路」及「大型車視覺死角、內輪差」等，避免視線死角發生交通事故。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲▼警一分局繼中所副所長蔡孟珊向公車司機和學童宣導交通安全觀念。

▲▼巨業撞死東海女大生9天後，又在警察面前闖紅燈，警方積極向公車司機宣導交通安全觀念。（圖／民眾提供，下同）

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