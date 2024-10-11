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閨蜜抽到捧花！新娘傻見「禮金只包100元」　全場怒：絕對故意的

▲▼典華,婚宴,儀式堂,婚紗,喜宴會館。（圖／記者姜國輝攝）

▲結婚場面上，讓不少人看清朋友真面目。（示意圖／記者姜國輝攝）

網搜小組／劉維榛報導

能上台抽捧花，肯定是新娘重要的親友！一名妹子透露，聽聞友人婚禮上，抽到捧花的閨蜜只有包100元禮金，這讓原PO搖頭驚呼超母湯，「真的超級扯...真心替我結婚的朋友感到傷心！」文章引發熱議，有網友大罵包單數非常觸霉頭，還有人分享「我結婚在五星飯店，朋友2大小包1200絕交了」。

一位女網友在Dcard表示，朋友結婚收到了只有100元的禮金，讓原PO感到訝異，「是的你沒看錯，就是新台幣100元」，重點是，這位只包了100元禮金的閨蜜，還在婚禮現場抽中了捧花。

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雖然不是新娘當事人，原PO仍傻眼直呼，「真的超級扯...真心替我結婚的朋友感到傷心！」難怪許多人都說，辦婚宴猶如照妖鏡，原PO好奇拋問，「大家有收到台幣100元的禮金過嗎？收到會封鎖對方嗎？」

底下網友也分享各種奇葩經歷，「別說了，我姐之前結婚，還有沒包禮金...攜伴、拿餅、上台抽捧花，這應該比妳朋友慘吧」、「朋友結婚我包了8800港幣，到我結婚她還找藉口不來了呢，禮也沒隨，是人是狗一場婚禮看清。再沒聯繫，她第二次結婚我就不去了」、「我結婚在五星飯店，朋友2大小包1200絕交了哈哈」、「100塊還算是朋友嗎」、「我小叔結婚有收到200元，人雖然沒到場，但是也有拿到一盒不便宜喜餅」。

由於喜宴都是包雙數，有網友直言很令人忌諱，「這個數字絕對是故意的」、「居然現在還有人包100元，結婚包單數是可以的嗎？很過分」、「喜宴包100感覺好觸霉頭」、「紅包是可以包100的啊？長知識了，我只有再葬禮上包過單數」。

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