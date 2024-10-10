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第1天上班雙腿沒了　他下半身「遭碎木機絞爛」奇蹟生還

▲▼雙腿捲入碎木機沒了！美男「第一天上班」。（圖／翻攝臉書Garrett W Safir、gofundme）

▲歐尼爾上班第一天就發生意外，被迫截肢。（圖／翻攝臉書Garrett W Safir、gofundme，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國科羅拉多州發生恐怖意外，一名伐木工才剛剛到職，未料工作第一天就被捲入碎木機，獲救之前，還眼睜睜看著下半身被絞碎。幸好，儘管他被迫截肢，卻奇蹟似地活下來。

紐約郵報等外媒報導，這起事故發生在9月24日上午，歐尼爾（John O’Neill）把一根樹枝扔進碎木機，未料電子腳鐐被「魚鉤狀」末梢勾住，整條腿也跟著捲入機器。他的下半身被逐漸吞噬，痛苦地大聲呼救，但同事們全都專心工作，並且戴著保護耳罩，因此直到1分鐘之後，才發現大事不妙。

幸好，歐尼爾被一名同事及時拉出來，儘管直升機空運送醫途中，他的心臟一度停止跳動，但在緊急截肢與輸血15品脫（7公升）之後，成功保住性命。

▲▼雙腿捲入碎木機沒了！美男「第一天上班」。（圖／翻攝臉書Garrett W Safir、gofundme）

歐尼爾事後回憶，被碎木機捲入的畫面，宛如恐怖電影場景，「我意識到，我擔心的不僅僅是失去一條腿或一隻腳。」但是，他已經驚嚇到幾乎感覺不到疼痛，而輸血過程「基本上取代了我體內的幾乎所有血液」。

歐尼爾沒有因為殘疾而灰心喪志，反而加入非營利組織，帶領戒癮患者攀岩與健身。其友人薩菲爾（Garrett W Safir）在募資平台GoFundMe發起活動，替他籌措復健資金，並且在頁面上寫道，歐尼爾「還跟我們待在一起，已經遠遠不只是個奇蹟，而他比以前更努力奮鬥」，不僅恢復神速，而且鬥志高漲。

 
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