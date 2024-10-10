中華民國生日有2天　「國慶5冷知識」曝！總統在大會上不會唱國歌

▲國慶大會的主人不是總統！（圖／翻攝自Facebook／中華民國讚國慶）



記者施怡妏／綜合報導

今（10日）是雙十國慶，國慶大會在總統府前登場，媒體人黃暐瀚分享5個關於國慶日的冷知識，其實中華民國生日有2天，除了10月10日外，還有1月1日，為了維安考量，國慶大會沒有開放民眾進場。

黃暐瀚在臉書發文，開頭就祝賀，「祝中華民國，113年，生日快樂！真開心今天國家生日，敬賀中華民國，113年，生日快樂！」儘管台灣在國際舞台上不大，軍事緊張，但2300萬中華民國國民仍在台澎金馬這塊土地上，努力過生活，希望國家興盛壯大、人民安居樂業、兩岸和平共榮。

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他分享關於國慶的5個冷知識，首先，中華民國的生日其實有兩個，分別是10月10日（1911年武昌起義）和1月1日（1912年建立民國）。其次，國慶大會是由國慶籌委會代表全民意志舉辦的，總統只是受邀參加的嘉賓，並不是主人。此外，總統在國慶大會上不會唱國歌，因為總統進場的時間（10:30），大會已經唱完國歌了（10:03）。

另外，由於維安考量，國慶大會並未對外開放，前一天整個區域都會被管制封閉，不過元旦升旗典禮，民眾可以自由到市府前一起唱國歌。

最後，黃暐瀚表示，「多瞭解相關細節，就能減少猜忌與誤解，人民才能理性，朝野才能團結，國家才會更強。」