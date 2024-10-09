　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

雙十國慶視覺設計掀跨世代熱議　學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

對於雙十晚會的主視覺設計引發不同世代的熱烈討論，有青年發起民間版的「國慶主視覺設計挑戰大賽」，也有部分設計師批評這次的設計回歸「華國美學」，馬祖國際藝術島策展人吳漢中表示，「華國美學」的批評其實是改變的契機與出發點，以台鐵的改變為例，當老中青、跨領域的工作者共同投入催生出上線後一位難求的「鳴日號」觀光列車，以及後來服務更多旅客的「騰雲號」，「如果台鐵能，那所有政府機關和國營事業也都能愈來愈美。」

Y’s Day「週三青年日」9日晚間舉辦青年講座，討論主題為中華民國美學是問題嗎？關於美的表現與體驗，吳漢中是在這場講座中，做上述表示，同場受邀的學者專家還包括東吳大學政治系助理教授陳方隅、台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰、justfont共同創辦人葉俊麟、美感細胞共同創辦人陳慕天、Bohan Graphic負責人施博瀚，以及台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊指出，今年雙十晚會的主視覺設計引發不同世代的熱烈討論，其中，有部分設計師批評設計回歸「華國美學」，認為這樣的符號難以彰顯台灣多元文化；但另一方則有人認為這些象徵喚醒了年長一代的集體記憶與情感共鳴，顯示台灣已脫離單純物質與經濟層面的思考，追求的是更進一步的文化和美學標準以及批判和反思，這正是整體社會邁向新時代的象徵。

董思齊強調，美學教育對青年一代尤為重要，對當代青年而言，美學不僅僅是視覺上的體驗，更是理解社會、塑造自我與國家形象的關鍵，透過美的表現與體驗，青年能提升對國家的認同感，並在多元文化中找到自己的位置，也期盼接下來能有更多關於美學的討論與分享可以啟發青年重新思考美學在社會融合與國家發展中的重要性，並從中獲得實踐的靈感。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台灣公共策益召集人、台灣智庫副執行長董思齊。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰。

台北教育大學社會與區域發展學系兼任助理教授蕭文杰表示，華國美學的最重要元素就是「中華民國在台灣」，當時來台的國民黨士兵穿著破爛，對照當時在日本統治下進步繁榮的台灣街景，只顯現出「因陋就簡」的難民美學。

蕭文杰認為，中華民國美學對日本時期留下來的建築加以改造，作法包含改名和局部改建，例如，桃園神社的鳥居被改成「雙十」造型就是明顯的例子。另外，中華民國美學在台灣的新建設，像是圓山飯店和國父紀念館等，其背後反映的是即使在風雨飄搖、經濟不穩的時代，政府仍堅持完成大型建築工程，這就是強人政治的展現。

馬祖國際藝術島策展人吳漢中表示，當今對「華國美學」的批評，其實是改變的契機與出發點。以台鐵的改變為例，華國美學被視為「危機」，因此吸引台鐵內外、老中青、跨領域的工作者共同投入，催生出上線後一位難求的「鳴日號」觀光列車，甚至後來還有服務更多旅客的「騰雲號」，所以，他認為，如果台鐵能，那所有政府機關和國營事業也都能愈來愈美。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲馬祖國際藝術島策展人吳漢中。

justfont共同創辦人葉俊麟認為，美感教育關係於文化教育及人文素養，與其從「美學」的角度批評美醜，不如回到自己的「感官」捫心自問：這個設計想表達的意涵是什麼？有沒有自己沒留意到的東西？從中去反思美的事物的意義。

對於何謂台灣之美，葉俊麟以招牌字體為例表示，台灣的歷史讓我們的招牌有很多特別的元素，這是其他文化所沒有的，「我們的文化基因，卻被我們忽略了」。有日本設計師曾經對台灣設計發表過看法，認為台灣的設計很多元、沒有框架，比日本美學有更多可能性，所以這是可以好好期待、發展的台灣美學。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲ justfont共同創辦人葉俊麟。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲美感細胞共同創辦人陳慕天。

美感細胞共同創辦人陳慕天坦言，台灣社會需要「美普」，就像「科普」一樣，因此，他號召志同道合的朋友從教科書美學做起，讓台灣小孩從小了解「美感」這種語言，學會利用美學表達自己。

陳慕天認為，對於華國美學的批評與反抗並不是針對醜陋，而是反對「單一威權」與「便宜行事」，所以，他主張要鼓勵多元發聲，尊重並包容每個人在意的細節，主動重新定義並發掘無限可能的「台灣美學」。

Bohan Graphic負責人施博瀚認為，華國美學的全稱應為「中華民國體系下的美學思維」，公部門在處理「設計」時，往往為了展現設計「成效」，所以使用大量疊加的技法，這是「加法思維」，而民眾也很容易落入「喜不喜歡、好不好看、花了多少錢」的討論。其實，公共空間的美學賞析不應該「見仁見智」，而是要探討是否「適得其所」，如此才能建構更多元、更因應時代變化的「台灣美學」。

▲學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」 。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲Bohan Graphic負責人施博瀚。

ET快訊
胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！
日高中正妹變健美女王　超狂身材曝！
快訊／朱亞虎抗告成功發回更裁　北院火速「22:35提前開庭」
汪建民《康熙》鬥嘴羅霈穎　網看哭：天堂相聚了
史上第一次！台北101「國慶煙火＋光雕秀」明登場　周邊交管措
她靠「1輕鬆運動」瘦了14公斤！　醫：還甩掉糖尿病

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！早期發現存活率多10倍

雙十國慶視覺設計掀跨世代熱議　學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」　

史上第一次！台北101「國慶煙火＋光雕秀」明登場　周邊交管措施曝

公路局補助機車族！「最高可領2500元」辦法曝光

諾貝爾化學獎得主「靠AI設計蛋白質」　台學者：藥物研發主流

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

失戀妹「激戰狂喊1句」他更賣力...退房崩潰！慘被當按摩棒

新鮮人喊養不起自己！一看「月薪5萬」全傻眼了：要檢討

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！早期發現存活率多10倍

雙十國慶視覺設計掀跨世代熱議　學者專家與青年對談「中華民國美學是問題嗎？」　

史上第一次！台北101「國慶煙火＋光雕秀」明登場　周邊交管措施曝

公路局補助機車族！「最高可領2500元」辦法曝光

諾貝爾化學獎得主「靠AI設計蛋白質」　台學者：藥物研發主流

基層不滿低薪發聯署「全體員工加薪1萬」！台鐵回應了

失戀妹「激戰狂喊1句」他更賣力...退房崩潰！慘被當按摩棒

新鮮人喊養不起自己！一看「月薪5萬」全傻眼了：要檢討

新電價衝擊台鐵、北捷　陳世凱：TPASS月票不會漲

周日離島航班「訂位率達95%」　交長：視情況加開班次

兄弟單季70勝破隊史　平野惋惜吳俊偉爭救援王失利

胸腔醫曝「沙發」是肺癌危險因子！早期發現存活率多10倍

超萌3米巨貓來桃園！　人氣IP「橘貓重重」國慶日快閃桃藝工坊

快了！桃園「班班有鮮乳」何時實施？　市府：10／ 16日開始供應

慶重陽！北榮桃園分院「彩虹居」　疊杯比賽登高提升專注力

貼身帳房許芷瑜出逃日本　律師：讓柯文哲延長羈押風險極高

梁赫群為收視扮狗　葉欣眉嗆扮鬼都可以

納智捷總經理透露「Model B絕對是下一輛」！電子商城預告11月上線

好威！林昀儒獨拿兩點、高承睿關門　中華隊闖桌球亞錦賽男團4強

恭喜！「醫界王陽明」賴弘國老婆順利生下女兒　升格4口之家

「白領工讀生」躺斜坡悠哉聊天 見鏡頭緩慢舉左手打招呼：嗨伊

生活熱門新聞

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝

公路局補助機車族　最高每人可領2500元

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

失戀妹「激戰狂喊1句」他退房崩潰：被當按摩棒

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

一聽妹子「我是台灣人」　韓男道歉逃跑！真相超暗黑

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

快訊／央行房貸管制3大鬆綁　排除繼承、換屋

股票變壁紙！昶虹確定11／19終止上市　逾3萬股東血本無歸

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面