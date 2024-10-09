KTV臨檢電子煙被驗出「喪屍煙彈」！20歲男被送辦傻眼

▲警方擴大臨檢時，發現陳男桌上放置電子煙，陳男大方配合警方查驗。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區一名男子昨天（8日）晚間與高中同學相約到永和路二段上KTV聚會，但在歡唱之餘遇上警方臨檢，警方查驗身分時，發現一支電子煙放在桌上，男子坦承為自己所有，並表示為一般電子煙，但經警方檢驗，電子煙竟是含有依託咪酯的「喪屍煙彈」，嚇得男子啞口無言，警方則將男子帶回偵辦。

據了解，20歲的陳姓男子昨天晚間9時許與5名高中時期的好友到KTV聚會，碰巧遇上永和警方執行擴大臨檢勤務，警方進入KTV包廂內逐一查驗身分時，發現陳男座位前桌上放置一隻電子煙，警員向陳男詢問為何物品，並要求檢驗，陳男表示為一般電子煙，並願意配合檢驗。

▲經警方檢驗，赫然發現陳男電子煙含有依託咪酯。（圖／記者陸運陞翻攝）

但經警員使用試劑檢驗後，發現電子煙含有依托咪酯的成分，為俗稱的「喪屍煙彈」，立即將陳男帶回派出所偵辦，包廂內2女3男也當場傻眼。陳男表示，該電子煙是透過蝦皮以600元代價購得，氣味為「寶礦力」口味，抽起來只是感到有些許涼感，並未有迷幻或興奮的感覺，完全不知含有依託咪酯的成分。

警方依法對陳男製作筆錄，並採集尿液，連同所查扣的電子煙彈送往實驗室，經化驗後如有相關毒品反應，將函送新北市警察局裁罰。永和分局表示，依托咪酯為靜脈麻醉劑藥物，加入電子菸油吸食即俗稱「喪屍煙彈」，已列為第三級毒品，對社會治安、青少年身心健康造成嚴重戕害。呼籲民眾千萬別以身試法，將持續強力掃蕩販毒集團。

▲陳男的電子煙被試劑驗出含有依托咪酯。（圖／記者陸運陞翻攝）