新北幼兒園師竟虐咬女童！偷刪監視畫面　園長3人遭滅證罪移送

▲2歲女童出現傷痕，園方起初解釋與其他幼童嬉鬧造成。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

記者陸運陞／新北報導

新北市永和區某連鎖國際幼兒園，一名2歲女童上學時身上出現不明傷痕，疑似為成人所咬的齒痕，但園方卻無法給家長明確的解釋，並想私下和解了事。家長無法忍耐之下，憤而向警方報案，警方報請社會局、檢察官調查時，園方竟然謊稱監視器主機遭警方查扣，事後還私自將畫面刪除，遭警方依法移送。

據了解，就讀新北永和某私立幼兒園的2歲女童，今年8月份才入學就讀，但才過一個月，在9月11日園方通知家長將小朋友帶回，表示臉上出現瘀傷，並解釋為與其他小朋友嬉鬧所產生；但家長察覺有異，隔天（12日）向警方報案，並調閱監視器畫面，竟發現鄭姓女教師與女童有肢體接觸，園方才又改稱可能是教師不慎撞傷。

▲女童家長回想之前女童身上曾多次出現傷痕。（圖／新北市議員張嘉玲提供）

事後女童家長回想，之前曾多次看到女童身上出現傷痕，向警方補充內容，警方13日再度前往幼兒園，向園方調閱女童就學至11日的畫面，卻遭到園方拒絕，警方依法通報教育局，並報請檢察官指揮偵辦。教育局接獲通報後，前往調閱監視器，園方卻稱主機遭警方查扣，無法提供畫面，教育局向警方詢問後才發現園方說謊。

警方於19日執行對園方進行搜索調查時，才順利將監視器主機查扣帶回，準備調閱所有監視畫面時，赫然發現園方將11日之前所有畫面都刪除，警方依法通知園方負責人廖男、園長林女、楊女說明，3人皆坦承將畫面刪除，詢後，警方依滅證罪將3人移送新北地檢署偵辦。

▲園方涉嫌刪除監視器，警方依滅證罪將負責人及園長3人移送。（圖／記者陸運陞攝）