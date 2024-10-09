雙十開運大法曝！簡單1招「爽賺一整年」　床底放1物旺偏財

▲在雙十節當天，可以透過3個方法開運，有機會一整年財氣興旺，甚至得到理想中的愛情。（示意圖／pexels）

記者王麗琴／綜合報導

明（10）天就是雙十節，清水孟國際塔羅小孟老師在臉書粉專表示，10月10日代表圓滿，在雙十節當天，可以透過3種方法開運，不但能讓民眾有機會一整年正、偏財都旺，甚至單身的人也能求桃花，有機會能得到理想愛情。

【雙十開運大法】

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1.求正財：

小孟老師表示，可以選在雙十節早上10時10分，在房間4個角落分別放10枚10元硬幣，並在10天後花掉，如此就能錢多到賺不完，接下來1整年財氣興旺。

小孟老師也提醒，雙十節當日的中午11時至下午1時是太陽最強的時刻，可以在家中用飲水機接水，並心中冥想著十字架後再喝下，便能得到天神的加持。

2.求偏財：

若想要求偏財的人，小孟老師則建議在雙十節當天早上10時10分，準備現金1010元將其放入紅包袋裡，並置於床下睡10天，此作法代表著十全十美，10天後再把錢存入銀行當錢母，能讓你的投資運偏財運大旺。

3.求桃花：

針對渴望得到桃花，追求十全十美感情的人，小孟老師指出，可以在雙十節當天晚上10時10分，向著月亮冥想喜歡類型，或是愛人的臉，就能讓感情運大旺，說不定有機會得到夢中情人。另外有伴侶的民眾，也能在這時間冥想愛人的臉，即可讓感情運大旺，戀情能更加順利。