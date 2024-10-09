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雙十節只放1天「大家要幹嘛？」　一票人答案超驚訝

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲明天雙十節放假。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

今年雙十節沒有連假，一名網友直呼，「應該蠻多人都請了周五創造連假吧？」他已經想好要去逛百貨公司周年慶，好奇大家都怎麼規劃呢？文章曝光後，答案出乎意料，不少人想在家補眠充電，「在家好好休息，再上一天班又可以休」、「那鐵定是在家睡覺」。

一名網友在PTT表示，撐過今天上班，明天就是雙十節放假，他好奇大家有什麼規劃呢，同時也直呼「應該蠻多人都請了周五創造連假吧？」

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原PO還說，10月有超多市集可以逛，還有百貨公司周年慶，「超讚，我已經決定好殺去百貨公司排隊了！」

文章曝光後，底下網友熱議，「才放一天可以去哪QQ」、「一天超少，幸好再隔一天又是假日」、「那鐵定是在家睡覺」、「在家好好休息，再上一天班又可以休」、「才一天哪都去不了」、「只放一天，能做什麼我不懂這操作」、「才一天哪都去不了」；但也有人要出遊踏青，「爬山運動」「有放的話去關仔嶺一日遊」、「帶日本朋友去玩」。

雙十節是今年最後一個國定假日，去年因為太多補班日引發民怨，而今年改成只單放一天，星期五（11日）回歸上班日，若想連休的人就可以使用特休權益，自己的假自己放。

▲▼2025請假攻略。（圖／記者鄺郁庭製表）

▲2025請假攻略。（圖／記者鄺郁庭製表）

至於2025年行事曆部分，人事總處公布共有「6次連假、1個補班日」，過年一口氣放9天之外，清明兒童節與國慶日可利用特休，請3天也爽放9天，如下：

春節連假：1月25日（六）至2月2日（日）共9天，2月8日為補班日

和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）共3天。

兒童節及民族掃墓節：4月3日（四）至4月6日（日），共4天。

請法1｜請3天休9天，3/29～4/6（請3/31～4/2）

請法2請2天休6天，4/1～4/6（請4/1～4/2）

端午節：5月30日（五）至6月1日（日），共3天。

中秋節：10月4日（六）至10月6日（一），共3天

國慶日：10月10日（五）至10月12日（日），共3天

請法請3天休9天：10/4～10/12（請10/7～10/9）

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