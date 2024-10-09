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2025請假攻略：元旦「請2休5」、清明「請3休9」超划算

▲▼2025請假攻略,元旦,清明。（圖／取自photoAC）

▲快筆記安排明年假期囉！（圖／取自photoAC）

記者楊智雯／整理報導

2025年（民國114年）行事曆公布，2025寒假日期與開學日也出爐！行事曆上發現假期少一天，2024與2025的國定假日與放假天數為115天，都比2023年的116天少一天，儘管如此，只要提早安排假期的話，可是可以休更多天！《104職場力》整理最新行事曆資訊，並提供「請3休9」、「請2休5」連假請假攻略，快筆記安排明年假期囉！

▲▼2025請假攻略,元旦,清明。（圖／取自《104職場力》）

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▲▼《104職場力》整理請假攻略。（圖／取自《104職場力》，下同）

▲▼2025請假攻略,元旦,清明。（圖／取自《104職場力》）

根據最新2025年行事曆顯示，放3天以上連續假期共有6個，其中農曆春節假期最長，共計9天。接著順序分別是228和平紀念日3天、兒童節及民俗掃墓節4天、端午節3天，以及國慶日3天。民眾最關心是不是有要補班的特殊情況，只有農曆除夕前一日（1月27日）適逢星期一，調整為彈性放假日，並於2月8日（星期六）進行補班。

想要充分利用假期，根據「2025請假攻略」教學，首先，元旦假期原本並沒有連假，但若再請2天假，就能延長至5天的連續假期；清明節連假更是值得把握的機會，照著攻略即可「請3休9」，不只如此，明年中秋節在10月6日，只要請3天假，可一路連休到國慶連假，等於連休9天喔！
 

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