中秋沒補班超爽！上班族驚見「2025第一個節日」也沒連假

▲明年元旦在周三，上班族可請2天休5天。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

今年中秋節沒有連假，也沒有補班日的困擾，讓上班族開心不已。一名網友列出9、10、11與12月特殊節日都沒有連假，「下次連假是明年的事情了」，文章曝光後，引來網友也直呼「2025元旦也沒有連假」。事實上，明年共有「6次連假、1個補班日」，其中過年一口氣能連休9天。

一名網友在Threads分享上班族冷知識，2024年剩下的大節日都沒有連假，包括9月中秋節、10月國慶日、11月光棍節，以及12月聖誕節，讓他哀喊「下次連假是明年的事情了！」

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文章曝光後，全場都贊成不必強迫補班的愜意，「去年連假補班太多被罵翻」、「想放的可以請特休啊，還不用特地星期六補班耶，比較喜歡這種（可以自己選擇的感覺）」、「特休就是這時候用」、「雙11本來就沒假，聖誕節是早就沒假了」、「中秋請假一天，可以連休4」、「至少不用補假」、「想放假可以離職或特休」、「往好處想，下半年不用補班也算好事」。

不少網友早已翻到2025行事曆，發現元旦也只有放單一一天，「2025元旦也沒有連假」、「跨年只有放1/1」、「跨年也沒有連假」。

▲2025請假攻略。（圖／記者鄺郁庭製表）



關於2025年，人事總處公布的行事曆部分，共有「6次連假、1個補班日」，過年一口氣放9天之外，清明兒童節與國慶日可利用特休，請3天也爽放9天，如下：

春節連假：1月25日（六）至2月2日（日）共9天，2月8日為補班日

和平紀念日：2月28日（五）至3月2日（日）共3天。

兒童節及民族掃墓節：4月3日（四）至4月6日（日），共4天。

請法1｜請3天休9天，3/29～4/6（請3/31～4/2）

請法2｜：請2天休6天，4/1～4/6（請4/1～4/2）

端午節：5月30日（五）至6月1日（日），共3天。

中秋節：10月4日（六）至10月6日（一），共3天



國慶日：10月10日（五）至10月12日（日），共3天

請法｜請3天休9天：10/4～10/12（請10/7～10/9）