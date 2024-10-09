反制歐盟對電動車加徵關稅　陸商務部：對白蘭地採取反傾銷措施

▲大陸對歐盟進口之白蘭地實施臨時反傾銷措施。（圖／視覺中國）

記者魏有德／綜合報導

為反制歐盟通過對中國進口電動車採取加徵關稅的議案，大陸商務部公佈年度第42號公告，決定將自11日起起採用保證金形式，對原產於歐盟的進口白蘭地實施臨時反傾銷措施。大陸商務部發言人稱，對原產於歐盟的進口白蘭地採取反傾銷措施，是應國內產業申請依法發起調查並採取的正當貿易救濟措施，完全符合世貿組織規則。

▲大陸電動車出口。（圖／CFP）

據了解，歐盟委員會4日投票確定，對中國電動汽車徵收為期五年的反補貼稅，最高徵收關稅達45%。依現行情況來看，歐盟乘用車正常關稅稅率為10%，中國電動車出口到歐盟，需要再加徵7.8%到35.3%的反補貼稅，其中，特斯拉被加徵7.8%，合計17.8%；比亞迪被加徵17%，合計27%；上汽集團被加徵35.3%，合計45.3%。

歐盟27國中，共有10個國家表態支持加徵關稅，德國、匈牙利、馬爾他，斯洛維尼亞和斯洛伐克等5個國家投票反對，另有12個國家棄權。按規定，需有15個歐盟成員國（佔歐盟人口65%）反對，加徵關稅的計劃才會被擱置。

此前，大陸商務部就原產於歐盟的進口白蘭地發起反傾銷調查。立案後，大陸商務部依國內相關法律法規和世貿組織規則進行調查，並於2024年8月29日作出初步裁定，原產於歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關係。

大陸商務部發言人表示，歐方對中國電動汽車進行反補貼調查並非應產業申請，事實上，歐方相關成員國及其產業對此也有較大反對意見，「歐方相關措施，嚴重缺乏事實和法律基礎，明顯違反世貿組織規則，是以貿易救濟為名，行貿易保護主義之實。為堅決捍衛我電動汽車產業正當發展權益，中方已在世貿組織提出強烈交涉，並將相關反補貼措施訴諸世貿組織爭端解決機制。」

大陸商務部發言人強調，「中方一貫反對濫用貿易救濟措施，敦促歐方立即糾正錯誤做法，共同維護中歐經貿大局。」