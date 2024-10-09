高雄山陀兒災損30億！賴清德卻沒來勘災　陳其邁：有密集通話

記者賴文萱／高雄報導

高雄市長陳其邁今（9）日赴高雄市議會進行施政報告，他提到這是山陀兒災損已累計達到30億，主要在路樹倒榻、學校或公有建築破損、交通號誌損壞等。對於賴清德總統這次沒有來高雄勘災，陳其邁回應，他跟賴總統跟卓院長都有非常密集的通話，他們也都隨時了解高雄的災情，允諾會給高雄最大的支持。

▲高雄市長陳其邁。（圖／記者賴文萱攝）

針對未來復原工作，陳其邁表示，現在努力讓市容恢復，這次大樹傾倒狀況非常多，包含在人行道的樹木移除這是列為最重要工作，也會加快在災損及救助金發放，減輕民眾負擔。

▲陳其邁赴議會進行施政報告。（圖／記者賴文萱攝）

另外，也會加強易淹水路段的整治及強化電網韌性，陳其邁說，這次停電在於電網韌性不足，有些該電纜地下化的部分，希望台電公司能整體評估，不要每次樹木斷，電就斷，這樣就造成一個惡性循環，造成民眾生活不便。

高雄這次颱風災情嚴重，但賴清德總統卻沒有來勘災，陳其邁對此表示，他跟賴總統跟卓院長都有非常密集的通話，他們也都隨時瞭解高雄的災情，也給高雄最大的協助，目前國軍已經有5600人次、900輛以上車輛到高雄救災。 至於後續復原重建部分，他也第一時間跟賴總統跟卓院長報告，他們也都允諾會給予高雄最大的支持。

陳其邁強調，在救災跟重建工作，不管是中央跟地方都會努力來做，尤其在水患防治部分，預算都是屬於新增或是延續性增核的計畫，希望中央支持之外，也希望立法院盡速通過預算。