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律師扮詐團「內鬼頭」羈押9月　求交保或解除禁見：想見媽媽和妻子

▲▼洗錢組織律師，鄭鴻威。（圖／記者劉昌松攝）

▲律師鄭鴻威涉勾結詐團被羈押禁見近9個月，出庭求交保或讓他能跟母親、妻子接見通信。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理律師鄭鴻威涉洩露偵查祕密給詐團首腦案，今（8日）提訊在押的鄭男調查有無延押必要，鄭求交保或至少讓他能跟母親、妻子接見通信，但被法官訊問為何跟同案被告說「有機會一起來做詐騙」等語，鄭聲稱「一定是玩笑話」，法官諭知評議後裁定是否延押。

現年28歲的鄭鴻威從今年（2024年）2月到案被羈押禁見至今，他被控去年（2023年）8月起，趁陪同詐團車手等成員應訊之便，涉將筆錄等檢方偵查祕密洩露給在逃的連姓男子等詐團首腦應對，之後「事業」越做越大，在台南執業的鄭男分身乏術，另派案給15名律師同業或學弟妹於外地接手、以相同方式通風報信，每件支付約4萬元酬勞。

晉升詐團「軍師」的鄭鴻威藉由洩密，取得詐團以虛擬貨幣支付報酬，交給會計師好友李昊承協助兌換現金，李男從中抽佣台幣53萬餘元，其餘1216萬餘元匯還給鄭男。檢方今年5月起訴鄭男等16名律師、李男及鄭男的助理林佳毅涉犯洩密、《組織犯罪防制條例》與洗錢等罪嫌。

鄭鴻威本次羈押將在本月（10月）13日到期，今下午被法官提訊，鄭男僅坦承跟律師學妹楊雅涵共犯3件洩密案，其餘洩密等犯行均不認罪。辯護律師主張檢方舉證不足，包括連男等在逃嫌犯的犯罪組織是否存在都欠缺證明，且本案曾由鄭男陪訊的車手或涉案的律師們，沒人指證鄭男阻止供出上游詐團，無從顯示鄭男犯罪嫌疑重大。

辯護律師指出，鄭鴻威在檢方偵辦期間被羈押禁見3個多月、移審法院至今也續押5個月，期間未因鄭男的緣故造成審判不順，代表羈押理由已不存在、延押並無意義，請求准許鄭男交保，願附加限制住居與限制出境、出海，定時報到甚至電子腳鐐監控等防逃措施。

法官翻卷證問鄭鴻威為何被連姓主嫌問「能搞不？」時、回答「搞啊！」一語，鄭聲稱時間太久、沒確切印象，似乎是連男向他索取偵查筆錄，他問對方要做什麼，對方沒明說，他順口「單純附和」而已。

法官又問鄭鴻威為何跟李昊承說「有機會一起來做詐騙」，鄭男篤定表示「一定是玩笑話」，他跟李男聊到「黑錢」、「保值的東西」等語，是李男把想買的東西告訴他。

法官不置可否，對鄭鴻威說「不記得沒關係、不勉強」，鄭男請求法官「讓我交保」，若要延押，請考量他已被羈押快9個月，允許他可跟母親、妻子接見通信。法官諭知候核辦，待合議庭評議後裁定，鄭男還押等候。

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