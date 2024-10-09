北、東部雨到晚上！明國慶放晴　周末變天「降雨熱區曝」

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周天氣單純，中央氣象署指出，今天東半部仍有短暫陣雨，台北地區在水氣多的時候也有短暫雨，降雨在晚上逐漸趨緩，中南部留意午後短暫陣雨，明天國慶日西半部地區大致多雲到晴，周六水氣增加，東半部及大台北降雨變明顯。

▲今日北部、東半部，雨持續到晚上，明天國慶日各地大致多雲到晴。（圖／記者屠惠剛攝）

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氣象署預報員劉宇其提到，目前西北太平洋面有個熱帶性低氣壓，約在台灣東北東方2750公里的海面上，未來仍有發展為颱風「百里嘉」，持續朝北方的方向移動，距離台灣遙遠，甚至離日本也很遠，對東亞的天氣不太有影響。

▲熱帶性低氣壓TD23路徑預估 。（圖／氣象署提供）

台灣天氣部分，劉宇其表示，今天主要是吹東北風的關係，迎風面降雨比較明顯，主要降雨是在基隆北海岸、台北及宜蘭地區，尤其是宜蘭，昨天已經出現累積雨量370毫米，達到超大豪雨等級，今天雖然雨趨緩，但仍要注意。

他說，花蓮、台東以及蘭嶼綠島的水氣蠻多，因此今天降雨仍是斷斷續續，至於西半部天氣在上半天是穩定的，中午過後在中部山區、南部會有午後的陣雨發展出來，不排除可能有較大的雨勢，尤其高雄、屏東特別注意。

▲未來降雨趨勢 。（圖／氣象署提供）

劉宇其表示，白天降雨持續到晚上逐漸趨緩，水氣也減少，但今晚到明清晨，基隆、台北、宜蘭及東半部還是會有零星降雨的。明天國慶日降雨再趨緩，西半部大致上都是多雲到晴的天氣，僅中部山區、南部有午後雷陣雨。

他說，明天白天到周五期間水氣又轉少，東半部降雨緩和，大台北變成多雲到晴的天氣，但周六水氣又增加，東半部及大台北的降雨變得明顯。周日之後水氣減少，迎風面降雨也跟著減少。

▲未來溫度趨勢 。（圖／氣象署提供）

溫度方面，劉宇其指出，受到東北季風的影響，溫度是比較低，尤其在北部宜蘭及東半部，今天到周六清晨低溫約22度，有些地方甚至21度左右。周日東北季風逐漸減弱後，溫度回升，各地高溫會來到30度以上，是比較熱的。