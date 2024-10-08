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賀錦麗PK川普！2024美大選重要時程　贏家明年1月20日宣誓就職

▲▼總統辯論後，賀錦麗在民調支持率上拉開了與川普之間的差距。（圖／路透）

▲美國現任副總統賀錦麗（左）將對上前總統川普（右），贏家將於2025年1月20日宣誓就職。（圖／路透）

文／中央社華盛頓7日綜合外電報導

美國總統大選將於11月5日登場，由共和黨籍前總統川普與民主黨籍現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）對決，以下是從現在到1月就職日期間，與選舉相關的事件時間表。

2024年

11月5日：選舉日

11月稍晚：選舉結果可能需要幾天時間才能得知，特別是結果很接近、且郵寄投票左右結果時。

11月26日：川普是首位遭定罪的現任或前任總統，他將在曼哈頓封口費案被判刑，他被判偽造文書以掩蓋付給成人片女星噤口費。川普否認有不當行為，宣判原定9月18日進行。

12月17日：各州與哥倫比亞特區選舉人團開會，選舉總統和副總統。

12月25日：參議院議長（副總統擔任，目前是賀錦麗）和檔案管理員必須在此日期前收到選舉人票。

2025年

1月6日：副總統在國會聯席會議主持選舉人團計票，公布選舉結果並宣布誰當選。

2021年1月6日計票之前，時任總統川普痛斥副總統彭斯（Mike Pence）拒絕阻止國會認證拜登擊敗川普。當天，美國國會大廈遭到川普支持者攻擊，試圖阻止計票。第2天，拜登勝選獲得確認。

此後，國會通過「2022年選舉計數改革和總統交接改進法案」（Electoral Count Reform and Presidential Transition Improvement Act）明定，眾議院和參議院1/5議員批准，才能考慮對一個州的選舉結果提出質疑。這比以前參議院和眾議院至少一位議員就能提出挑戰的門檻高得多。

1月20日：選舉贏家及其副手宣誓就職。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）

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