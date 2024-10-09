　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

真理、佛光「短報缺額累犯」校長遭重罰60萬　另2校長初犯罰40萬

▲▼教育部大門。（圖／記者許敏溶攝）

▲4所大學違規短報招生缺額，懲處結果今天出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學首度爆發4所大學短報招生缺額。教育部今（9日）表示，4校未依規定回流缺額，已然紊亂大學招生秩序及整體招生公信力，累犯的真理、佛光兩所大學校長，各被罰款60萬元，初犯的文大與大葉校長則各罰40萬元，教育部同時扣減4校招生名額與獎補助款。

大學分發入學今年首度爆發文大、佛光、真理、大葉等4所大學短報招生缺額離譜狀況。事發後，真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛下台負責。

[廣告]請繼續往下閱讀...

教育部指出，大學校長依法有綜理校務之責，經教育部綜合判斷4校校長陳述意見後，因學校確實未依規定回流繁星推薦及申請入學缺額至分發入學招生管道，已然紊亂大學招生秩序及整體招生公信力，故依私校法第80條第1項第1款規定懲處。

教育部今天公布懲處內容，分為針對校長與學校。校長部分。由於真理、佛光兩所大學為累犯，真理大學前校長陳奇銘、佛光大學前校長何卓飛各處罰60萬元，其餘兩所大學為初犯，故文大校長王子奇、大葉大學校長方文昌各懲處40萬元。

在學校部分，教育部表示，已經針對4校糾正，並扣減4校114學年度招生名額，而根據「總量專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第8條所定扣減名額規定（含註冊率、師資質量不符、招生缺失等），並考量各校招生規模不同，以113學年度日間學士班招生名額為基礎，據以扣減4校114學年度名額：文化大學354名、大葉大學314名、真理大學565名、佛光大學172名；扣減後4校114學年度日間學士班招生名額，文大為2846名、大葉大學702名、真理大學463名、佛光大學518名。另在獎補助部分，預計明年5月核配114年度私校獎補助時，納入作為扣減經費的參考依據。

文大表示，目前尚未收到教育部正式發文，待收到後再行回覆。佛光大學表示，校方尊重教育部決議，會持續努力辦學。

ET快訊
《黑白大廚》呂敬來讚「台灣是美食之國」！嚐1街頭小吃驚：好高
快訊／刑事戰將護美女董座　嗆法官：邏輯有問題
健身教練虐2幼童　全身傷「出血不止」
快訊／央行房貸管制大鬆綁！　排除3條件
沒包禮金偷吃喜酒！新郎新娘抓包　下場慘了
警破門爆乳女超淡定　一旁情侶還在抱抱
快訊／刑事悍將瘦一圈　上銬坐輪椅

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

嚮往到北部！找工作才知「難存錢」　過來人曝現實面：很想回南部

小S第一次發脆「0回覆」　等了兩天沒人回！真相超糗

Uber擴大版圖「即起苗栗、嘉義上線」　11／30前推限定優惠

2025請假攻略：元旦「請2休5」、清明「請3休9」超划算

台南隱形冠軍企業揚名國際　2024台灣設計展10／26亮相

教育新潮流！帶著孩子「從教室延伸至大自然」讓學習無所不在

真理、佛光「短報缺額累犯」校長遭重罰60萬　另2校長初犯罰40萬

你是天生領袖還是創意天才？一張秋景圖揭開你的天賦潛能！

真的很難？文組妹目標「月入5萬↑」嘆沒好職缺　過來人曝關鍵

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

嚮往到北部！找工作才知「難存錢」　過來人曝現實面：很想回南部

小S第一次發脆「0回覆」　等了兩天沒人回！真相超糗

Uber擴大版圖「即起苗栗、嘉義上線」　11／30前推限定優惠

2025請假攻略：元旦「請2休5」、清明「請3休9」超划算

台南隱形冠軍企業揚名國際　2024台灣設計展10／26亮相

教育新潮流！帶著孩子「從教室延伸至大自然」讓學習無所不在

真理、佛光「短報缺額累犯」校長遭重罰60萬　另2校長初犯罰40萬

你是天生領袖還是創意天才？一張秋景圖揭開你的天賦潛能！

真的很難？文組妹目標「月入5萬↑」嘆沒好職缺　過來人曝關鍵

媽牽「65公斤巨大狗保鑣」瞬間變嬌小　霸氣之姿路人羨：太幸福了

淨妍醫美全台首波引進海芙電波　對抗老化保養新法

14家星巴克特色門市！浪漫玻璃屋享受暖陽　還有美軍小木屋宿舍

孕婦懷胎12週「連吃6隻螃蟹」後流產　醫指2原因：要慎吃

第一眼聯想到什麼？日網心測一張圖看出「你有多在意他人想法」

王品9月營收寫期新高　全年展店近30家

台鐵產工爭取加薪萬元「發起環島連署」　喊話陳世凱出面對談

以軍加強攻擊！加薩一家9口被滅門　醫院被逼撤離「如判病患死刑」

嚮往到北部！找工作才知「難存錢」　過來人曝現實面：很想回南部

臨床心理也上榜！美調查揭「最沒價值」10科系　唸藝術失業率翻倍

買22包送22包 萬歲牌補鈣超值組 少量現貨到

生活熱門新聞

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

快訊／19號颱風「百里嘉」生成　最新路徑曝

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

中原大學「超帥英文老師」曝光！女學生笑喊：徵女友

快訊／北北基大雨特報　下到晚上

農曆9月到　12生肖運勢一次看！

更多熱門

相關新聞

農業部認「班班喝鮮奶」政策推行顛簸　研議改發「鮮乳券」

農業部認「班班喝鮮奶」政策推行顛簸　研議改發「鮮乳券」

「班班喝鮮奶」政策才剛上路，連日引發立委、教團批評政策倉促上路，造成校園行政爆量，呼籲改發「鮮乳券」讓學童和家長自行兌換。農業部長陳駿季今坦言，政策推動初期有些不穩定、然後有一些顛簸，感謝酪農和學校老師協助推動，會尊重立院教文會主決議，研議「鮮乳券」的可行性，會持續跟教育部合作找到更好的

教育部發函各大專　建議學籍系統開放加註「自我性別認同」

教育部發函各大專　建議學籍系統開放加註「自我性別認同」

班班喝鮮乳配送卡關！立委促改發「鮮乳券」　教育部：納入檢討

班班喝鮮乳配送卡關！立委促改發「鮮乳券」　教育部：納入檢討

開學滿月還沒喝到鮮奶！立委批跳票　教育部：已有9縣市下單

開學滿月還沒喝到鮮奶！立委批跳票　教育部：已有9縣市下單

4私校短報缺額　教育部：校長最高罰150萬「下台照樣懲處」

4私校短報缺額　教育部：校長最高罰150萬「下台照樣懲處」

關鍵字：

短報招生缺額教育部文大佛光真理大葉

讀者迴響

熱門新聞

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民「喪葬費籌不出來」社會局出手了！

雙十節只放1天「大家要幹嘛？」答案超驚訝

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

獨／楊千霈回應婚變！「的確跟小孩都住台北」

汪建民女友首發聲臨終前跟她求婚　

洪榮宏21歲正妹女兒結婚了！「絕美婚紗照」曝光

陳沂揭「舉牌紅包不到1200去垃圾桶」新娘是網紅！

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

網紅6寶媽當保母虐死2歲童！監視器曝愛心形象攏系假

小三「美女營養師」挑釁網紅正宮！　鹹濕床照訊息曝光

蔡尚樺球賽穿超辣！

欠2000萬！汪建民病逝付不出喪葬費

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面