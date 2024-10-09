真理、佛光「短報缺額累犯」校長遭重罰60萬　另2校長初犯罰40萬

▲4所大學違規短報招生缺額，懲處結果今天出爐。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大學分發入學首度爆發4所大學短報招生缺額。教育部今（9日）表示，4校未依規定回流缺額，已然紊亂大學招生秩序及整體招生公信力，累犯的真理、佛光兩所大學校長，各被罰款60萬元，初犯的文大與大葉校長則各罰40萬元，教育部同時扣減4校招生名額與獎補助款。

大學分發入學今年首度爆發文大、佛光、真理、大葉等4所大學短報招生缺額離譜狀況。事發後，真理大學校長陳奇銘、佛光大學校長何卓飛下台負責。

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教育部指出，大學校長依法有綜理校務之責，經教育部綜合判斷4校校長陳述意見後，因學校確實未依規定回流繁星推薦及申請入學缺額至分發入學招生管道，已然紊亂大學招生秩序及整體招生公信力，故依私校法第80條第1項第1款規定懲處。

教育部今天公布懲處內容，分為針對校長與學校。校長部分。由於真理、佛光兩所大學為累犯，真理大學前校長陳奇銘、佛光大學前校長何卓飛各處罰60萬元，其餘兩所大學為初犯，故文大校長王子奇、大葉大學校長方文昌各懲處40萬元。

在學校部分，教育部表示，已經針對4校糾正，並扣減4校114學年度招生名額，而根據「總量專科以上學校總量發展規模與資源條件標準」第8條所定扣減名額規定（含註冊率、師資質量不符、招生缺失等），並考量各校招生規模不同，以113學年度日間學士班招生名額為基礎，據以扣減4校114學年度名額：文化大學354名、大葉大學314名、真理大學565名、佛光大學172名；扣減後4校114學年度日間學士班招生名額，文大為2846名、大葉大學702名、真理大學463名、佛光大學518名。另在獎補助部分，預計明年5月核配114年度私校獎補助時，納入作為扣減經費的參考依據。

文大表示，目前尚未收到教育部正式發文，待收到後再行回覆。佛光大學表示，校方尊重教育部決議，會持續努力辦學。