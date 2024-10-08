學籍系統開放加註「自我性別認同」　教育部發函建議各大專實施

▲教育部近期發函大專，建議在學籍系統開放加註，讓學生依意願填寫自我性別認同。（圖／記者許敏溶攝）



文／中央社

過去學籍系統的性別只有男、女2項，讓部分學生感到困擾。教育部近期發函大專，建議在學籍系統開放加註，讓學生依意願填寫自我性別認同，藉此更易於獲得協助資源。

教育部於今年6月發函全國大專，建議開放學籍系統加註，提示學校行政人員考量學生的需求，並在提供協助時更有敏感度，落實性別友善的校園。

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教育部學生事務及特殊教育司科長林沛雨接受中央社電訪表示，這項新的措施並非強制，也沒有硬性規定學籍系統要怎麼設計，學校可自行決定。

不過，教育部有提供範例，建議可在學籍系統的性別登記欄位，除了生理性別（男、女）外，再增設自我認同性別欄位（例如其他），開放學生自行填寫。

林沛雨解釋，教育部一直以來都接獲家長和學生反映，如果認同是跨性別，光是看到學籍系統上的男和女，就會覺得很尷尬、不知道該怎麼填。

其實已經有一些大專如成功大學，登記欄位早已有類似設計。林沛雨表示，有大專反映，希望能有正式的公函讓各校有所依據，因此教育部才於今年6月發函，並於本月7日、8日舉辦的「大專校院性平會執行秘書研習座談會」中，邀請性平學者陳金燕、羅燦煐等人，深入說明因應和操作方式。

「收集資訊，不是要強迫學生出櫃。」林沛雨強調，學生可依照自由意願填寫，學校不能強迫，學籍資料主要是提供給導師參考，平日親師互動時，提醒導師要更有性別敏感度，並藉此讓學生更容易獲取相應的行政資源協助。學籍資料不會對外公開，各校也要提醒教師尊重隱私，讓學生能放心填寫。

另一方面，這項政策也有統計上的意義，方便學校瞭解校內多元性別學生的人數，進而促使大專營造更友善的校園環境和氛圍。

林沛雨說，昨天、今天的座談會上，各校代表一開始擔心是強制一定要做，經教育部解釋後解開誤會，並更瞭解政策背後的緣由和配套措施。

教育部期透過研習會，提供各校性平會執行秘書討論、學習的平台，加強校園性別事件防治教育宣導，提升學校主管人員性別平等專業及意識，營造友善性別平等教育環境，並一同建立可信賴、有效的事件調查處理機制。