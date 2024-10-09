被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

▲網紅營養師陳嫚羚。（圖／翻攝臉書／營養嫚嫚說-嫚嫚營養師，下同）

記者葉國吏／綜合報導

網紅營養師陳嫚羚，被《CTWANT》報導當小三10年，甚至傳鹹濕照嗆網紅正宮醫師，直到今年9月正宮病逝，親友看不下去才揭開此事。事件爆發後陳嫚羚粉專也緊急關閉。

根據《CTWANT》報導，員榮醫院國際醫療部主任黎雨青（47歲），憑藉帥氣外表和醫生形象而多次上《全民星功略》、《命運好好玩》等知名節目，更營造照看蕭姓病妻和體貼顧家的好丈夫人設，但他早已外遇網紅營養師陳嫚羚（37歲）超過10年，陳嫚羚多次發送2人鹹濕合照挑釁元配，蕭女在長期精神壓力下，原本的免疫性疾病幾度惡化，最終於9月病逝，其親友忍無可忍說出真相。

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對此黎雨青表示這已是將近10年前發生，如今妻子病逝，不知有心人士為何要就此事做文章，也再次對家屬造成傷害。此外，致電陳嫚羚經紀人遭拒接，另再發送簡訊致經紀人和陳嫚羚粉絲團，但至截稿前均未得到回應。而今（9日）報導曝光後，陳嫚羚粉絲團「營養嫚嫚說-嫚嫚營養師| Taichung」及IG「dietitian_miranda - 營養嫚嫚說-嫚嫚營養師」、YouTube頻道「營養嫚嫚說」也緊急關閉。