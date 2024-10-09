　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

▲▼網紅營養師陳嫚羚。（圖／翻攝臉書／營養嫚嫚說-嫚嫚營養師）

▲網紅營養師陳嫚羚。（圖／翻攝臉書／營養嫚嫚說-嫚嫚營養師，下同）

記者葉國吏／綜合報導　

網紅營養師陳嫚羚，被《CTWANT》報導當小三10年，甚至傳鹹濕照嗆網紅正宮醫師，直到今年9月正宮病逝，親友看不下去才揭開此事。事件爆發後陳嫚羚粉專也緊急關閉。

根據《CTWANT》報導，員榮醫院國際醫療部主任黎雨青（47歲），憑藉帥氣外表和醫生形象而多次上《全民星功略》、《命運好好玩》等知名節目，更營造照看蕭姓病妻和體貼顧家的好丈夫人設，但他早已外遇網紅營養師陳嫚羚（37歲）超過10年，陳嫚羚多次發送2人鹹濕合照挑釁元配，蕭女在長期精神壓力下，原本的免疫性疾病幾度惡化，最終於9月病逝，其親友忍無可忍說出真相。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼網紅營養師陳嫚羚。（圖／翻攝臉書／營養嫚嫚說-嫚嫚營養師）

對此黎雨青表示這已是將近10年前發生，如今妻子病逝，不知有心人士為何要就此事做文章，也再次對家屬造成傷害。此外，致電陳嫚羚經紀人遭拒接，另再發送簡訊致經紀人和陳嫚羚粉絲團，但至截稿前均未得到回應。而今（9日）報導曝光後，陳嫚羚粉絲團「營養嫚嫚說-嫚嫚營養師| Taichung」及IG「dietitian_miranda - 營養嫚嫚說-嫚嫚營養師」、YouTube頻道「營養嫚嫚說」也緊急關閉。

ET快訊
快訊／西濱嚴重車禍！車體嚴重變形　駕駛死亡
2024世界大學排行揭曉！　台大下滑20名
快訊／台積電漲20元至1030！　指數漲逾270點
直擊／新光金股臨會登場！　股民排隊人龍超過200公尺
被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光
快訊／西濱聯結車撞破護欄墜橋！　扭曲變形死傷不明
快訊／好涼冷！　3縣市大雨特報
情侶地鐵忘我熱吻！　陸女仙氣正臉曝網羨慕

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

學童乳惹議！農業部長認：政策推行遇顛簸　研議改發「鮮乳券」

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

屏東警公布10大無號誌肇事熱點　5處在屏東市

重陽「三太子」生日！　3生肖獲加持

「台灣人太愛出國」　驚人數據曝

快訊／好涼冷！　3縣市大雨特報

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

醫說這句話隔天必生病：很玄！　留言狂刷「真的」

今晨19.3℃！　4縣市豪雨「下波變天」時間曝

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

空軍上兵打靶亡...是家中認養獨子　里長陪母認屍：不敢讓阿嬤知道

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

學童乳惹議！農業部長認：政策推行遇顛簸　研議改發「鮮乳券」

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

屏東警公布10大無號誌肇事熱點　5處在屏東市

重陽「三太子」生日！　3生肖獲加持

「台灣人太愛出國」　驚人數據曝

快訊／好涼冷！　3縣市大雨特報

被爆當小三折磨正宮10年　「美女營養師」現況曝光

醫說這句話隔天必生病：很玄！　留言狂刷「真的」

今晨19.3℃！　4縣市豪雨「下波變天」時間曝

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

快訊／新光金股臨會大對決！出席率破8成　逾半贊成就過關

《人工生殖法》解禁「代理孕母」　邱泰源：年底送行政院

快訊／西濱快聯結車翻落高架橋！車體嚴重變形　駕駛搶救不治

學童乳惹議！農業部長認：政策推行遇顛簸　研議改發「鮮乳券」

台鐵列車座椅全面更換枕巾　沉穩灰美學展新風貌

《黑白大廚》29歲廚師奪冠「第一件事想道歉」！　坦承行為幼稚傲慢

竊賊夜闖公館無人商店「筷子伸錢箱夾鈔」　被逮才知是玩具鈔

主動贊成停火　美國指真主黨：正在遭受重創

屏東警公布10大無號誌肇事熱點　5處在屏東市

台積電漲20元至1030　指數漲逾270點超過22800

穿3D列印比基尼泳池玩水實測　工程師正妹48H豪乳驚豔全場

生活熱門新聞

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

載女高中生去摩鐵　高雄教官澄清：她求輔導

今晨19.3℃！　4縣市豪雨「下波變天」時間曝

首對兩岸同性伴侶　高雄登記結婚

陰莖愈老愈縮水？泌尿醫曝3原因

未來一周「超強運三生肖」

女同事吃完烤肉瘋狂灌水！專家曝殘酷真相

北台灣「階梯式降溫」最冷剩21度　一圖看降雨趨勢

女性得肺癌9成不抽菸　化妝品是原因

國慶日後發錢囉！　32萬人能領到3000元振興券

外國遊客問101值得去嗎　「1大特點」世界罕有

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

渣男名醫折磨網紅妻　腦溢血亡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

情侶忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面