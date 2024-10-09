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以色列狂轟扛不住了！　真主黨高層態度大變：支持停火

▲黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆（Sheikh Naim Qassem） 。（圖／路透）

▲黎巴嫩真主黨二號人物卡西姆 。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

以色列連續多日對真主黨展開猛攻，達到成員大量損傷、領導層遭團滅的豐碩戰果。真主黨高層官員8日在以巴戰爭周年演講中，首次公開表示支持在黎巴嫩達成停火協議，這也是該組織首次將停火的條件與加薩的戰爭脫鉤。此前，真主黨曾將其對以色列的攻擊與哈馬斯在加沙的戰事聯繫在一起，並聲稱只有在加薩停火後才會停止對以色列的攻擊。

真主黨副秘書長卡西姆（Naim Qassem）在發言中指出，「我們支持（國會議長柏瑞，Nabih Berri）領導的政治努力，目標是達成停火協議。一旦停火穩固，外交途徑達成共識，其他細節將進行討論，並協商作出決策。」

自去年10月8日以來，黎巴嫩真主黨為表達對哈馬斯的支持，開始對以色列發動攻擊；哈馬斯此前一天從加薩對以色列發起攻擊。真主黨曾明確表示，只有在與哈馬斯達成加薩停火協議後，才會停止攻擊以色列；然而，以色列堅持要求真主黨將其與以色列的衝突與哈馬斯的戰爭分開處理。

在真主黨參與這場戰爭一周年的紀念講話中，卡西姆並未提及加薩停火作為黎巴嫩停火的前提條件。這是卡西姆自上月末真主黨領袖納斯拉勒（Hassan Nasrallah）被以色列刺殺後的第二次公開演講。以色列自那時起開始對南黎巴嫩進行有限的地面進攻，目標是打擊真主黨，該組織仍持續對以色列北部發射火箭。

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