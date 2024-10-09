▲以色列掃蕩真主黨，擴大黎巴嫩西南部「地面入侵攻勢」。（圖／路透）

文／中央社

以色列軍方8日表示，以軍已在黎巴嫩西南部發動針對性的地面襲擊，掃蕩黎巴嫩政治與軍事組織真主黨，並且在增派更多兵力後，沿著黎巴嫩海岸擴展以軍的地面行動。

法新社報導，以軍在通訊軟體Telegram的官方頻道發表聲明說：「掃蕩真主黨（Hezbollah）位於黎巴嫩西南部的恐怖主義目標和基礎設施，昨天（週一），第146師展開有限度、局部的、針對性的作戰行動。」

另據路透社報導，以色列與真主黨展開交火、以及聯合國不斷呼籲藉由外交斡旋化解衝突約莫一年後，以色列軍方8日說，以軍已在黎巴嫩西南部展開地面戰，並且擴大進軍的範圍挺進至從未觸及的區域。

以軍徹夜攻擊貝魯特南郊，聲稱擊斃真主黨負責金流與物流的一名高層人士。若消息屬實，那麼胡賽尼（Suhail Hussein Husseini）之死將是最新一位因以色列擊殺而喪命的真主黨要員。這是以色列一連串擊殺真主黨及其盟友哈瑪斯（Hamas）領導人及指揮官的行動之一。

至於伊朗8日則是警告以色列不要輕舉妄動針對伊朗發動攻擊。伊朗外長阿拉奇（Abbas Araqchi）說，任何針對伊朗基礎設施的襲擊必將遭到報復。伊朗上週曾向以色列發射約莫200枚飛彈，使得整個中東地區陷入緊張不安。

伊朗半官方媒體學生通訊社（ISNA）報導，阿拉奇將從今天起走訪沙烏地阿拉伯與其他中東國家，磋商中東地區的議題，以及致力於遏止以色列在加薩與黎巴嫩的「犯行」。