　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯一名船員9月22日在油輪上執行勤務時，不料下方的孔洞中突然發生瓦斯爆炸，強烈的火焰瞬間從孔洞噴湧而出，他被噴飛到空中旋轉3圈半後重摔在地，送醫搶救1天仍傷重不治。

綜合外媒報導，事件發生在9月22日，油輪上的監視器畫面可以看見，一名男船員坐在甲板上一個孔洞處正在處理東西，不料下一秒孔洞突然噴出了強烈火柱，導致他當場飛上空中旋轉3圈半，幾秒後重重砸在甲板上沒了動靜。

▲▼衝天火柱殺水手　他被打飛「空翻3圈半」重創喪命。（圖／翻攝自x）

▲船員被火柱噴到天上。（圖／翻攝自x）

事故發生前，有另一名同事跟男子一起工作，他在爆炸前幾分鐘短暫離開，沒想到幸運保住一命，聽見爆炸聲後立刻衝回現場，看見男子躺在地上一動也不動，趕緊打電話求助。

事故造成男子有顱骨骨折、肺部嚴重受創及全身60％二度燒傷，被救護直升機載送到醫院治療，但搶救1天仍傷重不治。報導指出，事故疑似是瓦斯爆炸導致，詳細情況仍待調查釐清。

ET快訊
高雄已婚高中教官　載女學生上摩鐵
台積電發布重訊　斥資37億加碼世界先進
花蓮22歲男謊報「老翁落水」　百人颱風天下溪搜救
空軍上兵打靶身亡！是家中認養獨子　母認屍淚崩：不敢讓阿嬤知道

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

以色列掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩西南部「地面入侵攻勢」

宏都拉斯斷交台灣一年半！白蝦輸台暴跌67%　蝦農悲嘆：55年來最糟

預防彗星撞地球！歐美接力研測　盼2030建起防衛機制

沖繩95歲夫、97歲妻仍在工作　獲金氏世界紀錄認證最高齡

小偷15秒偷車畫面曝光！　車主「看愛車開走」原地傻眼

快訊／諾貝爾物理學獎正式揭曉！　美加2學者共享殊榮

NASA公開火星超清晰影像　紅土佈滿藍色岩石

38歲韓男自由潛水溺斃沖繩！沒帶供氧設備下海　沉海底才被發現

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

輔大馬來西亞女僑生遭撞亡　男友淚：願來世還能在一起

徐乃麟聞汪建民癌逝哽咽落淚　曾「資助汪媽半年醫療費」：微不足道..

憾汪建民不敵病魔離世　小禎：他活在大家心中

男高中生課堂表演「電音蝌蚪」　巧妙控制音準演奏蕭邦《夜曲》

徐乃麟.楊繡惠大和解？邀清再上《衝衝衝》

孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

以色列掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩西南部「地面入侵攻勢」

宏都拉斯斷交台灣一年半！白蝦輸台暴跌67%　蝦農悲嘆：55年來最糟

預防彗星撞地球！歐美接力研測　盼2030建起防衛機制

沖繩95歲夫、97歲妻仍在工作　獲金氏世界紀錄認證最高齡

小偷15秒偷車畫面曝光！　車主「看愛車開走」原地傻眼

快訊／諾貝爾物理學獎正式揭曉！　美加2學者共享殊榮

NASA公開火星超清晰影像　紅土佈滿藍色岩石

38歲韓男自由潛水溺斃沖繩！沒帶供氧設備下海　沉海底才被發現

賴清德拋祖國論　美國務院：台海穩定是美國根本利益

情侶地鐵車廂內忘我熱吻！女方仙氣正臉曝...網驚呼：超羨慕

孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

女同事吃完烤肉「連續灌水一周」！專家曝黃金法則：喝錯等於白喝

40歲男覺得陰莖「愈老愈縮水」！泌尿醫曝3原因

不是感冒！肺腺癌7大警訊要當心　死亡率最高

颶風密爾頓侵襲佛州　拜登出訪柏林延期

八曜和茶終於北上！一次開2間雙店齊發　網卻因1詞哭喊被騙

貓屍遍地！台南「數十隻毛孩」集體慘死　小奶貓也遭毒殺

Coldplay宣布：2025年發最後一張專輯！　揪台粉「淨零減碳」騎單車

牛也不想努力了？　硬搭主人腳踏車成「小牛推車」

國際熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

沖繩9旬夫婦獲認證最高齡工作

以軍掃蕩真主黨　擴大黎巴嫩地面攻勢

遊日注意！　電車癡漢「過激化」手法曝光

正妹癢到睡不著！醫師挖黑森林「夾蟑螂」

想當火星人嗎？　NASA公布超清晰影像

遛狗時哈士奇突然暴衝　牽繩害女失明

神秘大腳怪真的存在？超清晰影片曝光

男友吃薯條「1舉動」惹毛櫻花妹　怒提分手

颶風襲擊佛州　拜登出訪柏林延期

AV女優全裸陳屍床上　遭砍多刀斃命

台灣進口加熱菸卡關遭日媒批判　日本外務省網頁發赴台提醒

小偷15秒把車偷走　車主原地傻眼

更多熱門

相關新聞

鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬籍油輪1死2傷

鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬籍油輪1死2傷

鵝鑾鼻東南54浬處今（29日）中午12時許發生意外事故，巴拿馬籍油輪「MARINA AMAN」有3人因不明原因掉落艙間，其中一名實習生重傷，一名水手輕傷，船長則是失蹤。海巡署獲報後立即派遣直升機將2名傷患吊掛送醫，並在約下午4時許尋獲船長，不過已明顯死亡，詳細原因仍待釐清。

巨型油輪遭命中！大火已燒6天

巨型油輪遭命中！大火已燒6天

葉門叛軍襲商船　船上石油恐外洩

葉門叛軍襲商船　船上石油恐外洩

新興Q2獲利大爆發、H1獲利成長3.6倍　7月營收年增21％

新興Q2獲利大爆發、H1獲利成長3.6倍　7月營收年增21％

菲油輪翻覆沉沒漏油　16人獲救1失蹤

菲油輪翻覆沉沒漏油　16人獲救1失蹤

關鍵字：

瓦斯爆炸油輪

讀者迴響

熱門新聞

「最有錢國家」排行出爐！台灣名次跌破眼鏡

汪建民生前最後一場錄影拄枴杖現身　

無法杜絕蟑螂　雙月無預警宣布創始「青島店」即日起關店

餐廳目擊情侶擁吻！男當眾「含左乳」他看呆

AV女優「梅毒陽性」：不想做了

高雄已婚高中教官載女學生上摩鐵　最重將撤職

宏國白蝦輸台暴跌67%　55年來最糟

26歲空軍上兵是獨子！母認屍淚崩

人夫無套車震女業務　衛生紙團露餡

輔大女碩生亡！　男友「天要塌了」淚：來世還在一起

快訊／00:14花蓮近海規模4.5「極淺層地震」　最大震度3級

跟蹤正妹工程師偷拍　竹科色狼抓到了：是台積電員工

1周愛愛幾次？醫曝「九九射精表」：大部分都無法達到

早上買10張00887「秒賺17萬元」　一票卻喊快跑

快訊／6縣市發布大、豪雨特報　警戒範圍曝光

更多

最夯影音

更多

送完小孩上學回家途中翻車　媽啜泣酒測值0.62：是宿醉

汪建民過世！享年56歲　辛苦抗癌7個月..曾崩潰：拜託帶走我

空軍士兵清泉崗基地打靶　遭子彈貫穿臉部送醫不治

謝祖武悼念「鐵頭」汪建民：最好的搭檔　長嘆一口氣「無法想像會這麼快..」

徐乃麟自認「跟楊繡惠真的很熟」　喊話「再來《衝衝衝》」：跟妳鬥嘴很好笑

熱門快報

罐頭+咖哩蹦出新滋味

罐頭+咖哩蹦出新滋味

「文里補習班」開課啦！用方便取得的罐頭與菇類，端出一道香噴噴又營養的料理

別猶豫！自住房擁不敗優勢

別猶豫！自住房擁不敗優勢

跟著「琦郁房事悄悄話」，解析自住房價值，為未來做好萬全準備！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面