孔洞噴出強烈火柱！船員1秒飛天「旋轉3圈半」重摔慘死　影片曝光

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯一名船員9月22日在油輪上執行勤務時，不料下方的孔洞中突然發生瓦斯爆炸，強烈的火焰瞬間從孔洞噴湧而出，他被噴飛到空中旋轉3圈半後重摔在地，送醫搶救1天仍傷重不治。

綜合外媒報導，事件發生在9月22日，油輪上的監視器畫面可以看見，一名男船員坐在甲板上一個孔洞處正在處理東西，不料下一秒孔洞突然噴出了強烈火柱，導致他當場飛上空中旋轉3圈半，幾秒後重重砸在甲板上沒了動靜。

▲船員被火柱噴到天上。（圖／翻攝自x）

事故發生前，有另一名同事跟男子一起工作，他在爆炸前幾分鐘短暫離開，沒想到幸運保住一命，聽見爆炸聲後立刻衝回現場，看見男子躺在地上一動也不動，趕緊打電話求助。

事故造成男子有顱骨骨折、肺部嚴重受創及全身60％二度燒傷，被救護直升機載送到醫院治療，但搶救1天仍傷重不治。報導指出，事故疑似是瓦斯爆炸導致，詳細情況仍待調查釐清。