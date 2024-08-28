巨型油輪遭命中！大火已燒6天　載運100萬桶原油

▲油輪23日遭胡塞武裝攻擊，目前大火仍未熄滅。（圖／路透社）

記者黃聖庭／編譯

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）27日表示，美國部隊已經在中東地區做好準備，以應對伊朗或其代理人可能對以色列發動攻擊。國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）本周已兩次致電以色列國防部長葛朗特（Yoav Gallant），重申美國對保衛以色列的「鐵定」承諾。

▲美國中央司令部F-22戰鬥機。（圖／美國空軍）

賴德說明，中東地區目前部署一支F-22戰鬥機中隊，2支航母打擊群林肯號（USS Abraham Lincoln, CVN-72）、羅斯福號（USS Theodore Roosevelt, CVN-71）以及俄亥俄級核潛艇「喬治亞號」（USS Georgia, SSGN-729）正在前往中。

賴德表示，這些部隊將在中東地區停留，直到任務結束，「我們將持續專注於緩解緊張局勢，同時協調達成停火與人質交換，並結束在加薩的戰爭。」

▲油輪上船員已撤離。（圖／路透社）

賴德還提到，一艘掛有希臘國旗的油輪「MV Delta Sounion」從伊拉克出發，運有100萬桶原油前往希臘，在紅海遭到胡塞武裝組織攻擊，船上共有2名俄籍、23名菲律賓籍船員，已在友邦船隻協助下撤離。

▲油輪漏油造成環境汙染。（圖／路透社）

賴德表示，油輪還在燃燒，而且還有漏油狀況，不僅造成航行危險，還可能引發環境災難，「胡塞武裝聲稱是為了支持巴勒斯坦的行動，事實上卻破壞全球商業秩序，波及無辜平民與船員，危及紅海和亞丁灣繁榮的海洋生態系統，這可是他們自己的後院。」

賴德說，美國中央司令部正在與盟友和夥伴合作，商討減輕可能的環境影響，「曾有第三方曾試圖派兩艘拖船前往油輪提供幫助，但被胡塞武裝警告遠離，並威脅要襲擊。」