鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬油輪「3人墜艙間」釀1死2傷　海巡吊掛救援

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社會 社會焦點 保障人權

鵝鑾鼻外海事故！巴拿馬油輪「MARINA AMAN」1死2傷　海巡吊掛救援

記者陳崑福、閔文昱／屏東報導

鵝鑾鼻東南54浬處今（29日）中午12時許發生意外事故，巴拿馬籍油輪「MARINA AMAN」有3人因不明原因掉落艙間，其中一名實習生重傷，一名水手輕傷，船長則是失蹤。海巡署獲報後立即派遣直升機將2名傷患吊掛送醫，並在約下午4時許尋獲船長，不過已明顯死亡，詳細原因仍待釐清。

▲巴拿馬籍油輪鵝鑾鼻外海事故，釀1死2傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲巴拿馬籍油輪鵝鑾鼻外海事故，釀1死2傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

海巡指出，針對這起案件，艦隊分署在接獲國搜中心通報後，立即派遣在東南海域巡弋的安平艦前往應處，並向國搜中心申請派遣直升機進行傷患吊掛後送。約下午3時許，直升機抵達現場開始吊掛傷患，安平艦並在旁戒護。2名傷患吊掛完畢後，安平艦伴航「MARINA AMAN」油輪航往高雄港。

到了約下午4時許，「MARINA AMAN」油輪通知安平艦，船長已在壓水艙間被尋獲，因此海巡署再次通知國搜中心派遣直升機救援，但約於下午5時許，國搜中心接獲「MARINA AMAN」油輪通報，船長已明顯死亡，無需再進行吊掛後送。

「MARINA AMAN」油輪後續將依航線規劃駛往韓國，並感謝海巡署的即時派艦及直升機吊掛救援，請求海巡艦恢復巡邏勤務。至於此次事故的原因，仍待進一步調查釐清。

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