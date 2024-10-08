宏都拉斯斷交台灣一年半！白蝦輸台暴跌67%　蝦農悲嘆：55年來最糟

▲宏都拉斯斷交台灣白蝦出口大砍，蝦農面臨55年來最糟時刻。（圖／CFP）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣原本是宏都拉斯白蝦的最大出口市場，然而宏都拉斯2023年3年跟我國斷交，選擇與中國建交後，宏都拉斯出口台灣的白蝦數量急速下滑，今年對比同期輸台白蝦暴跌67%，第3季白蝦整體出口總量也減少25%，宏國水產養殖協會就直言「蝦農與出口商正在經歷國家55年來最糟時刻！」

根據宏都拉斯El Heraldo報導，宏都拉斯2023年3月選擇與中國建交，原本預計會獲得的中國市場，至今中國卻只買了36噸白蝦，且根據宏都拉斯水產養殖協會（Andah）最新報告，該國今年第3季白蝦整體出口總量，從同期的6073萬5493磅下降至4539萬8240磅，等於萎縮了25.2%。

Andah理事長哈維耶（Juan Carlos Javier）說，白蝦對台灣的出口去年同期有2036萬156磅，今年只剩下660萬6853磅，大砍1375萬3303磅，等於減少67.6%，糟糕的是白蝦對墨西哥出口也減少了500萬1556磅，大約減少29.7%，白蝦產業正在面臨極度嚴峻的挑戰。

唯一的好消息是，宏都拉斯白蝦對歐盟的出口量大增，第3季出口達到1623萬9560磅，年增29%，歐盟甚至取代台灣成為宏都拉斯白蝦出口的最大市場，而台灣則從第1名退居到第4名，儘管依然可以出口白蝦到台灣，由於雙方的自由貿易協定終止，如今出口必須課徵20％關稅。

Andah執行長阿馬多（Javier Amador）感嘆，他們經過10多年的努力，才穩固白蝦在台灣市場的地位，「如今我們已經失去了這個市場」。他還說，政府當初宣布中國將購買白蝦，許多人在政府的支持下投入養蝦產業，然而中國卻未實現承諾，蝦農找不到市場只能低價售出，讓產業陷入困境。