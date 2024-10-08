萬聖主題月開跑　變裝討糖遊行搞怪晚宴Buffet雙重驚喜

▲最受小朋友歡迎的萬聖節即將到來，和逸飯店•台南西門館在飯店各個角落打造萬聖佈置，旅客一踏進飯店，大廳上方懸掛著南瓜與鬼怪造型的燈籠，立刻感受到濃厚的萬聖節氛圍，此外更推出一系列應景的主題活動與搞怪饗宴。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

最受小朋友歡迎的萬聖節即將到來，和逸飯店•台南西門館在飯店各個角落打造萬聖佈置，旅客一踏進飯店，大廳上方懸掛著南瓜與鬼怪造型的燈籠，立刻感受到濃厚的萬聖節氛圍，此外更推出一系列應景的主題活動與搞怪饗宴，其中包含以埃及異國風打造的萬聖闖關DIY活動。

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Cozzi KITCHÉN餐廳繼去年「萬聖節晚宴Buffet」吸引上百位親子家庭參與，今年續辦消息一出便引起熱烈迴響，超過30道萬聖主題餐點吃到飽，要讓大小朋友盡情享受視覺與味覺兼具的歡樂晚餐。活動名額即將額滿。

Cozzi KITCHÉN餐廳將於10月26日晚上６時舉辦「萬聖驚魂晚宴」，連續兩年深受親子家庭的好評，今年主廚們絞盡腦汁將菜色全面升級，結合暗黑色系和萬聖搞怪元素，創造出視覺與味覺兼具的驚喜餐點。以墨魚和奶油等黑白色食材打造的「太極海鮮燉飯」，將燉飯變身為太極圖案，以BBQ豬肋排巧妙呈現骷髏造型，成為令人驚豔的「惡魔肋排」，甜點系列推出可愛又美味的「幽靈大福」與搭配OREO餅乾的「蜘蛛甜甜圈」，每道餐點都充滿驚喜，當晚還加碼舉辦萬聖裝扮比賽，參加者可免費獲得拍立得紀念照乙張，得票數最高的前三名可獲得卡通主題週邊獎品。

10月26日及10月27日下午兩點「埃及瘋萬聖」特別活動登場，今年以埃及異國風情為主題，設計了互動式故事劇場，增添活動的趣味，激發孩子們對埃及文化的探索興趣。活動內容包含考驗記憶力、秘境探險及木乃伊杯子蛋糕DIY，體驗在玩樂中盡情創作的樂趣。

同時，和逸飯店•台南西門館將聯合新光三越台南新天地舉辦「萬聖討糖趣」，於10月27日中午12時與下午4時，號召家長們帶著家中的可愛萌鬼一起變裝上陣，凡是飯店的入住旅客或是AMAZZING CLUB會員即可免費報名參加，感受萬聖節的獨特魅力。即日起開放報名，額滿為止。報名請洽06-702-6699 *2193。