新娘進場舉牌 「紅包不到1200去垃圾桶」！她傻眼：還開始乞討

▲新娘在婚禮上手持一張紙板，上方寫「紅包不到1200元的自己走去垃圾桶」，全場氣氛降到冰點。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

一名網友表示，近日她參加了一位好友的婚禮，豈料當新娘走上紅毯時，她瞬間愣住，首先是新娘的暴牙，再來是其手中還高舉著1個用紙箱製作的手牌，上面用奇異筆寫著「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，讓現場氣氛變得超尷尬，讓她不禁感嘆「還以為來到對岸參加村姑結婚。」

原PO今（8）日在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文分享表示，近日她參加了一位好友的婚禮，婚禮本該是慶祝愛情、團圓親友的美好時刻，但當新娘緩緩走上紅毯時，卻讓她不禁搖頭，首先映入她眼簾的是新娘不太完美的暴牙，「我不禁思考，為何在這樣的重要場合不選擇更為精緻的妝容展示？」

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再來是新娘手中高舉著一個用紙箱製作的簡陋手牌，上面用奇異筆寫著「紅包不到1200元的，自己走去垃圾桶」，更令她驚訝的是，新娘在走紅毯的同時，竟開始乞討紅包。

她不禁感嘆，婚禮本應是人生的重要時刻，但新娘這樣的舉動卻讓人質疑她對於這一重要儀式的重視程度，「當她在所有親朋好友與長輩面前為自己的丈夫丟臉，所展現出的形象實在讓人不敢置信新娘素質水準家教，還以為來到對岸參加村姑結婚。」最後還補充，新娘身上背三條前科，夫家並不知情。

貼文一出不少人留言「這真的超扯欸」、「這是真的嗎？新娘太猛了吧」、「雖然1200好像真的以行情來說偏低…但成年人的世界，有些事不適合拿到檯面上說」、「建議她下次可以在喜帖上直接印：只歡迎包1200以上的嘉賓參加婚禮」、「我在現場一定大聲笑出來」。

但也有人力挺喊「包不到1200的真的不要來」、「1200我都嫌少，現在辦一桌要多少錢啊，連自己的餐費都不夠」、「她只是做了大家都想做的事，沒什麼問題」。

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