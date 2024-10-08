綠議員要李四川承諾「做好做滿」　蔣萬安出面解圍：不需要回答！

▲台北市長蔣萬安進行施政報告，民進黨台北市議員何孟樺要求3位副市長承諾不提前請辭，後排由左至右分別為副市長張溫德、林奕華、李四川。（圖／記者湯興漢攝）

記者袁茵／台北報導

台北市人口數在台北市長蔣萬安後一度回升至250萬，但今年9月卻又再跌至249萬8210人，使蔣緊急在9月人口數出爐前，升任副秘書長張溫德為第三副市長，但因背景與副市長李四川相似，被解讀是替李2026選新北市長提前準備。民進黨台北市議員何孟樺8日要求3位副市長承諾做好做滿，蔣萬安則出面解圍，強調「不需要回答」。

蔣萬安8日下午赴台北市議會進行施政報告，何孟樺先詢問台北市目前戶籍人口數，蔣萬安回應為249萬8000多人。何孟樺表示，台北市9月底戶籍人口數跌破250萬，依法沒辦法補第三位副市長，上次前台北市長柯文哲任內跌破250萬時，市府有去函內政部，得知是以屆別計算，因此蔣此任期還會有3名副市長。蔣則補充道，如果少1位副市長就不能再補。

隨後，何孟樺請3名副市長李四川、林奕華、張溫德上質詢台，詢問3人能不能跟台北市民承諾，會在這屆「做好做滿」，不會提前退休、不會提前請辭、不會因為政治因素請長假？

但當何孟樺要求3副市長承諾時，蔣萬安第一時間出面強調，「要尊重大家意願，沒什麼要求人家一定要⋯他們不需要回答，這是每個人意願，你要尊重啊！他也不需要跟議會做任何承諾。」

何孟樺則說，蔣當然希望3人在身邊緊緊的，可是自己是想聽3位副市長的想法，如果3人無法回答，台北市民會不心安。蔣萬安則強調「（他們）不需要回答，也不需要跟議會做任何承諾，要尊重每一個人的生涯規劃，這是每個人的權利」。